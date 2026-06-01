Los récords que podrían romper Messi, Cristiano, Mbappé y Yamal en el Mundial 2026

Varias marcas personales históricas están bajo amenaza en la próxima Copa del Mundo . Cuáles son y quiénes podrían quebrarlas en el Mundial 2026 .

Messi, Cristiano, Yamal, Mbappé y los futbolistas que podrían romper un récord en el Mundial 2026

El Mundial 2026 entrará a la historia por varios hitos: será el primero en disputarse en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), tendrá la mayor cantidad de selecciones participantes (pasó de 36 a 48) y se convertirá en la Copa del Mundo con más partidos disputados (104).

A la par, varios récords personales podrían quebrarse a lo largo del certamen. Estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé están a un paso de escribir sus nombres en los libros con marcas muy difíciles de igualar a futuro. A continuación, los récords que podrían establecerse en el Mundial 2026 .

Si suman minutos en la próxima Copa del Mundo, Messi y Cristiano Ronaldo se convertirán en los futbolistas con más participaciones en los Mundiales , llegando a 6 presencias .

Hasta el momento, este récord es compartido por varios jugadores que suman cinco torneos disputados: el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon y los mexicanos Antonio Carbajal, Rafa Márquez, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado.

Messi.jpg Messi y Cristiano Ronaldo disputarán su sexto Mundial y entrarán a la historia.

Para Messi, el Mundial 2026 será el sexto con la Selección Argentina, después de los certámenes de Alemania 2006 (eliminación en cuartos ante los locales), Sudáfrica 2010 (derrota también en cuartos contra los alemanes), Brasil 2014 (caída en la final ante Alemania), Rusia 2018 (eliminación en octavos ante Francia) y Qatar 2022 (campeón derrotando a Francia en la definición).

Por su parte, Cristiano Ronaldo también disputará su sexto Mundial con Portugal tras Alemania 2006 (cayó en semis y fue cuarto), Sudáfrica 2010 (octavos ante España), Brasil 2014 (eliminación en fase de grupos), Rusia 2018 (octavos ante Uruguay) y Qatar 2022 (cuartos ante Marruecos). En total, sumó 22 partidos y acumuló 8 goles, siendo el primer jugador en marcar en cinco mundiales diferentes.

Messi y Mbappé, por el récord de una estrella brasileña

Los ex compañeros en el PSG podrían igualar una marca del brasileño Cafú, hasta ahora el único futbolista de la historia en estar presente en tres finales de Mundiales.

El histórico lateral derecho ingresó en la consagración de Brasil ante Italia en Estados Unidos 94, fue titular cuatro años después en la caída 3-0 en Francia 98 ante los locales y volvió a levantar la copa como capitán en Corea-Japón 2022, con el triunfo 2-0 de la verdeamarela ante Alemania.

messi mbappe.jpeg Messi y Mbappé se cruzaron en la final de Qatar 2022.

Messi, hasta ahora, disputó dos definiciones: en Brasil 2014, en la dolorosa caída ante Alemania en tiempo suplementario con gol de Mario Götze. Y en Qatar 2022, con la histórica consagración por penales tras el 3-3 ante Francia, donde el capitán argentino marcó dos tantos.

En tanto, Mbappé también jugó dos finales: triunfo 4-2 ante Croacia en Rusia 2016 con un tanto suyo y la derrota ante Argentina en Qatar 2022, donde anotó por triplicado (dos de penal).

Un récord de Batistuta, bajo amenaza en este Mundial

Referente histórico de la Selección Argentina, Gabriel Batistuta es el único jugador en marcar dos hattrick en Mundiales distintos. El delantero hizo un triplete en la primera ronda ante Grecia en Estados Unidos 94 y repitió cuatro años después en la misma instancia ante Jamaica, en Francia 98. Futbolistas como Harry Kane, Mbappé, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo podrían igualarlo este torneo.

Messi, a la caza de dos marcas de Klose

Además del récord de más mundiales y más finales disputadas, el crack argentino podría quedarse con dos marcas que pertenecen a Miroslav Klose. El nacido en Polonia pero que representó a Alemania es el máximo goleador de la historia, con 16 tantos. Messi se encuentra un escalón más abajo, con 13, mientras que Mbappé los sigue con 12. Más lejos se ubican Harry Kane y Cristiano Ronaldo, ocho goles cada uno.

p32-f02b-klose.jpg Klose es el máximo goleador de los Mundiales y el que más triunfos acumula, dos récords que están bajo amenaza.

Klose también es el futbolista con más victorias en Copas del Mundo, con 17. Messi está a solo un triunfo de igualarlo y a dos de superarlo, devolviendo el récord a Sudamérica, ya que anteriormente estaba en manos del brasileño Cafú.

Del más joven al más viejo

Con 21 años, el delantero brasileño Ronaldo se convirtió en el jugador más joven de la historia en recibir el Balón de Oro, tras su gran actuación en Francia 98. Figuras como Lamine Yamal, Nico Paz y Désiré Doué disputarán este Mundial siendo aún más chicos que el ex atacante de Inter y Real Madrid, por lo que podrían establecer una nueva marca.

Por último, el defensor portugués Pepe es el jugador más longevo en anotar un gol en una fase de eliminación directa. Lo hizo al marcar ante Suiza en Qatar 2022 con 39 años y 283 días. En esta edición, Edin Dzeko (40), Luka Modric (40) y Cristiano Ronaldo (41) buscarán quebrar el récord.