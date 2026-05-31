Una enfermería: los jugadores que están en duda para el debut de la Selección Argentina en el Mundial

La Selección Argentina ya puso un pie en Estados Unidos y comenzó la etapa final de preparación para el Mundial 2026. Gran parte de la delegación encabezada por Lionel Scaloni aterrizó en la ciudad de Kansas, donde la Albiceleste establecerá su base de operaciones durante la Copa del Mundo. El debut será el próximo 16 de junio frente a Argelia y, a poco más de dos semanas del estreno, el panorama médico genera tranquilidad en el cuerpo técnico.

Las principales preocupaciones pasan por varios futbolistas que llegaron con distintas molestias físicas desde sus clubes . Sin embargo, la buena noticia para el pujatense es que ninguno de los lesionados presenta un cuadro que ponga en riesgo su participación en el estreno mundialista. El objetivo de estos días será administrar cargas, priorizar la recuperación y evitar riesgos innecesarios en los amistosos previos.

La situación más delicada es la del Dibu Martínez . El arquero sufrió una pequeña fractura en uno de los dedos de la mano derecha y no será exigido durante los encuentros preparatorios. El cuerpo médico optó por un tratamiento conservador basado en reposo y seguimiento permanente, con la expectativa de que llegue en condiciones al compromiso inaugural frente a los africanos. De hecho, el ganador de la Europa League con el Aston Villa ya fue visto con un vendaje especial durante su viaje hacia Estados Unidos.

Otro de los casos que mantenía cierta preocupación era el de Lionel Messi. El capitán arrastra una molestia menor y no será tenido en cuenta para el amistoso frente a Honduras: la decisión responde exclusivamente a una cuestión preventiva, ya que la evolución es positiva y en el combinado nacional consideran que estará plenamente disponible para el debut mundialista. Por ese motivo, no existe alarma alrededor del estado físico del rosarino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2061195335494430731&partner=&hide_thread=false Así está el panorama de los JUGADORES LESIONADOS en la Selección Argentina:



Lionel Messi: está tocado. No jugaría en el amistoso contra Honduras, pero llega al debut contra Argelia en la Copa del Mundo.



Dibu Martínez: la lesión más grave es la suya. Es una fractura muy… pic.twitter.com/5rFzRW9awX — dataref (@dataref_ar) May 31, 2026

En el mediocampo también hay seguimiento especial para Leandro Paredes. El volante jugó con una distensión frente a Universidad Católica y terminó con algunas molestias musculares, aunque los estudios descartaron un desgarro. Su recuperación avanza favorablemente y los plazos indican que podrá llegar sin inconvenientes al comienzo de la competencia. Algo similar ocurre con Nico Paz, cuyo golpe no se agravó y no compromete su presencia en la Copa del Mundo.

Montiel, el más complicado y al que miran con lupa

Por su parte, Nicolás González y Nahuel Molina atraviesan la última etapa de recuperación de sus respectivos desgarros. Ambos evolucionan dentro de los tiempos previstos y están cada vez más cerca de recibir el alta médica. En el caso de Gonzalo Montiel, la situación requiere más atención porque sí sufrió una lesión muscular confirmada, motivo por el cual fueron convocados Agustín Giay y Nicolás Capaldo como alternativas para reforzar la defensa durante la preparación.

Mientras tanto, 18 de los 26 convocados ya trabajan en Kansas junto al cuerpo técnico. Entre ellos viajaron futbolistas importantes como Cristian Romero, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso y Thiago Almada. En los próximos días se sumarán el 10, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martínez y otros jugadores que todavía permanecen con sus respectivos clubes.

Con la cuenta regresiva en marcha, el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de cada caso, pero reina el optimismo. Más allá de las molestias y lesiones que afectan a varios integrantes del plantel, el diagnóstico general es alentador. Hoy, la Albiceleste no tiene ninguna baja confirmada para el debut ante Argelia y todo indica que el DT, salvo una catástrofe, podrá contar con la totalidad de sus figuras cuando comience la defensa del título mundial.