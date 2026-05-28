Confirmado: Lionel Messi jugará su sexto Mundial y buscará romper varios récords

El capitán argentino será parte del plantel que irá por el bicampeonato en la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y se concretó un secreto a voces: Lionel Messi jugará su sexta Copa del Mundo con la Selección Argentina , en la que buscará romper varios récords personales en la competencia.

El capitán argentino puso en duda su presencia hasta último momento, ya que su objetivo principal era llegar en buena forma física . A pesar de una fatiga en su último partido con Inter Miami , el diez será parte del plantel en Estados Unidos, México y Canadá.

Los récords que buscará romper Messi en el Mundial 2026

Con el Mundial levantado en Qatar 2022, Messi cumplió su gran sueño con la selección. El rosarino tuvo un torneo inmenso, y quedó muy cerca de romper varios récords personales en cuanto a las estadísticas de la competencia más grande de países.

El primer récord lo compartirá con Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo Ochoa (México). Los tres jugarán su sexta Copa del Mundo, rompiendo el número máximo de un futbolista individual, que era cinco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2060128174613102694?s=20&partner=&hide_thread=false SEXTO MUNDIAL PARA NUESTRO CAPITÁN



Este jueves salió la lista de Scaloni y se confirmó lo que se sospechaba más allá de que el 10 había plantado dudas sobre su presencia: Leo Messi dirá presente en Estados Unidos, Canadá y México para disputar su sexto Mundial con la… pic.twitter.com/SVlNS8mofL — TyC Sports (@TyCSports) May 28, 2026

Por otro lado, el argentino quedó muy cerca en la tabla de goleadores históricos: con sus siete tantos en Qatar llegó a 13, quedando a solo tres de Miroslav Klose (16), por lo que podría superarlo en esta edición. Aunque por detrás de él aparece Kylian Mbappé (Francia), que tiene 12 y tan solo 27 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tntsportsmex/status/2060137151140970909?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Messi está a 3 goles de convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales!



Va por la marca de Klose. #TNTSports2026 pic.twitter.com/BXtwk5umd1 — TNT Sports México (@tntsportsmex) May 28, 2026

Al ser un jugador tan completo, el ex Barcelona también puede convertirse en el mayor asistidor del torneo, teniendo ocho hasta el momento, solo dos por debajo de Pelé, que cuenta con diez.

Por último, en la edición de 2026, Messi podría unirse a una selecta lista de futbolistas que jugaron tres finales del mundo con su selección: Pelé, Cafú y Ronaldo jugaron esa cantidad con Brasil, mientras que Matthäus y Littbarski lo hicieron con Alemania. El argentino ya llegó a la instancia decisiva en 2014 y 2022.

Las sorpresas en la lista de la selección argentina

Entre los arqueros, no hubo grandes cambios de los esperados, ya que el puesto tiene claro dueño con el Dibu Martínez, aunque había una pequeña posibilidad de que se metiera en la lista Santiago Beltrán, finalmente no se dio.

En la defensa, posiblemente se dieron algunas sorpresas grandes, con la ausencia del neuquino Marcos Acuña, que arrastraba una pubalgia, y termina quedando fuera de la lista. Su lugar lo ocupa Facundo Medina, que puede jugar como lateral por izquierda o central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2060116418083860708?s=20&partner=&hide_thread=false [OFICIAL] MARCOS ACUÑA NO FUE CONVOCADO AL MUNDIAL 2026. https://t.co/Fm6wUsNCRf pic.twitter.com/sGxIbv9XT1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 28, 2026

En el mediocampo, llama la atención la inclusión de Giovani Lo Celso, que no viene teniendo muchos minutos en España, pero es una de las debilidades del DT. También terminó entrando Valentín Barco, que puede ser bastante polifuncional para el equipo, aunque quedó afuera Emiliano Buendía, de gran nivel con Aston Villa en el final de la temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2060122294437974043?s=20&partner=&hide_thread=false AUSENCIA: luego de ser FIGURA en la consagración de Aston Villa en la #UELxESPN, Emiliano Buendía no fue incluido en la lista de 26 jugadores de Argentina para el Mundial.



#ESPNMundial pic.twitter.com/5Nv3Ywh4iP — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2026

En la delantera, Nicolás González jugará el Mundial, a pesar de que arrastraba una lesión. Nico Paz se metió en la lista tras una larga especulación por un dolor, que llevó a una disputa entre los médicos del Como, su club en Italia y los de la selección. José Manuel López será el tercer nueve del plantel, detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.