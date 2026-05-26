Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Messi: "Nos hubiera gustado que llegue sin problemas"

El entrenador de la selección argentina habló sobre la molestia del capitán, que salió con una molestia en un partido del Inter de Miami.

A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026 , la imagen de Lionel Messi pidiendo el cambio con el Inter de Miami alertó a todos los hinchas de la selección Argentina . El entrenador, Lionel Scaloni , habló sobre la situación: " Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas".

Más allá del susto, el parte médico del equipo de la MLS informó una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo", por lo que su recuperación estaría dentro de las fechas para el inicio de la Copa del Mundo.

El entrenador campeón del mundo en Qatar dialogó con DSports, y dejó algunas declaraciones interesantes sobre el estado físico de algunos jugadores y las posibles sorpresas para la lista, que deberá entregar a más tardar el sábado 30.

"Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", comentó Scaloni sobre Messi y los otros jugadores al límite fisicamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/okdobleamarilla/status/2059374757682757759?s=20&partner=&hide_thread=false "A TODOS NOS HUBIESE GUSTADO QUE #MESSI LLEGUE SIN NINGÚN TIPO DE PROBLEMAS"



#Scaloni ahondó en las convocatorias y en el estado físico del capitán de cara al #Mundial2026



Mañana saldrá la entrevista completa en @DSports con @fczyz y @nanisenrapic.twitter.com/pIyuXNGTmo — doble amarilla (@okdobleamarilla) May 26, 2026

En la defensa hay varios problemas, como la recuperación del Cuti Romero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que llegan al límite. También encendió las alarmas Nico Paz, lo que generó una disputa entre la selección y el Como, su club en Italia.

Con respecto a algunas sorpresas en la lista final, el DT sorprendió con dos nombres: "Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26". Estos jugadores podrían entrar por las diferentes lesiones en la defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2059378679038484906?s=20&partner=&hide_thread=false "SON CHICOS QUE PUEDEN ESTAR INCLUSO EN LA LISTA DE 26"



Lionel Scaloni se refirió a algunos de los nombres que integran la lista preliminar de la Selección Argentina para la Copa del Mundo 2026:



“Está Agustín Giay, está Capaldo que nos pueden aportar también y son chicos… pic.twitter.com/dAg1e5qJ15 — dataref (@dataref_ar) May 26, 2026

Además, se confirmó la convocatoria de algunas jugadores jóvenes, como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, aunque solo estarían en los amistosos previos y no tendrían grandes chances de ir al Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2059303061776936968?s=20&partner=&hide_thread=false @gastonedul dio detalles sobre la convocatoria de Lionel Scaloni a Joaquín Freitas, Santiago Beltrán y Tomás Aranda para los amistosos que la Selección Argentina disputará ante Honduras e Islandia en Estados Unidos, en la previa del Mundial.



También serán convocados… pic.twitter.com/9d3hjnSs9t — TyC Sports (@TyCSports) May 26, 2026

El oriundo de Pujato ya tuvo una experiencia parecida con la lista de Qatar, en la que habían sido incluidos Nicolás González y Joaquín Correa, que eran dos fijas de su ciclo, pero terminaron siendo reemplazados a días del Mundial por lesiones.

Julián Álvarez y su ilusión por el bicampeonato

En una entrevista para el sitio oficial de la FIFA, Julián Álvarez se mostró ilusionado por un posible bicampeonato en el Mundial y comentó cómo cree que llega la selección para el torneo.

"Como argentino siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones, no va a ser de otra forma. Queremos llegar a la final, sabemos que no es fácil, que cuesta mucho y los detalles cuentan, pero preparados de la mejor forma y pasito a pasito" contó el jugador del Atlético de Madrid sobre la Copa del Mundo que se viene.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2059386660429926866?s=20&partner=&hide_thread=false ¿ILUSIONADO? MUCHAAAACHOOOS



Julián Álvarez y sus ganas de defender el título en la Copa del Mundo 2026:



"Queremos llegar a la final. Sabemos que no es fácil, que cuesta mucho y los detalles cuentan, pero preparados de la mejor forma y pasito a pasito"



"Jugar en… pic.twitter.com/xScj9S1aE3 — Diario Olé (@DiarioOle) May 26, 2026

También habló sobre su competencia con el nueve del Inter, Lautaro Martínez: "Competimos y compartimos en la cancha con Lautaro; para mí es un placer, cuando jugamos juntos lo hicimos bien y cuando le toca a uno o el otro lo importante es que todos queremos lo mejor para el equipo".