Scaloni rompió el silencio sobre la lesión de Messi: "Nos hubiera gustado que llegue sin problemas"
El entrenador de la selección argentina habló sobre la molestia del capitán, que salió con una molestia en un partido del Inter de Miami.
A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, la imagen de Lionel Messi pidiendo el cambio con el Inter de Miami alertó a todos los hinchas de la selección Argentina. El entrenador, Lionel Scaloni, habló sobre la situación: " Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas".
Más allá del susto, el parte médico del equipo de la MLS informó una "sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo", por lo que su recuperación estaría dentro de las fechas para el inicio de la Copa del Mundo.
La palabra de Lionel Scaloni
El entrenador campeón del mundo en Qatar dialogó con DSports, y dejó algunas declaraciones interesantes sobre el estado físico de algunos jugadores y las posibles sorpresas para la lista, que deberá entregar a más tardar el sábado 30.
"Lógicamente, nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas. No están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible", comentó Scaloni sobre Messi y los otros jugadores al límite fisicamente.
En la defensa hay varios problemas, como la recuperación del Cuti Romero, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, que llegan al límite. También encendió las alarmas Nico Paz, lo que generó una disputa entre la selección y el Como, su club en Italia.
Con respecto a algunas sorpresas en la lista final, el DT sorprendió con dos nombres: "Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26". Estos jugadores podrían entrar por las diferentes lesiones en la defensa.
Además, se confirmó la convocatoria de algunas jugadores jóvenes, como Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, aunque solo estarían en los amistosos previos y no tendrían grandes chances de ir al Mundial.
El oriundo de Pujato ya tuvo una experiencia parecida con la lista de Qatar, en la que habían sido incluidos Nicolás González y Joaquín Correa, que eran dos fijas de su ciclo, pero terminaron siendo reemplazados a días del Mundial por lesiones.
Julián Álvarez y su ilusión por el bicampeonato
En una entrevista para el sitio oficial de la FIFA, Julián Álvarez se mostró ilusionado por un posible bicampeonato en el Mundial y comentó cómo cree que llega la selección para el torneo.
"Como argentino siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones, no va a ser de otra forma. Queremos llegar a la final, sabemos que no es fácil, que cuesta mucho y los detalles cuentan, pero preparados de la mejor forma y pasito a pasito" contó el jugador del Atlético de Madrid sobre la Copa del Mundo que se viene.
También habló sobre su competencia con el nueve del Inter, Lautaro Martínez: "Competimos y compartimos en la cancha con Lautaro; para mí es un placer, cuando jugamos juntos lo hicimos bien y cuando le toca a uno o el otro lo importante es que todos queremos lo mejor para el equipo".
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