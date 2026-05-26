Los jugadores de Boca y de River que fueron citados para entrenar con la Selección Argentina.

Ya faltan 16 días para el Mundial 2026 . En ese contexto, la Selección Argentina de Lionel Scaloni ya tiene la cabeza puesta en la defensa del título conquistado hace cuatro años en Qatar y sus jugadores van llegando para sumarse en Ezeiza. De esta manera, esta mañana hubieron novedades relacionadas a la lista de jugadores que quedarán afectados a la Selección en los próximos días.

Es que el entrenador argentino llamó a los pibes Tomás Aranda , de Boca , ya citado en el listado original de 55, y a Joaquín Freitas , de River , para incorporarse a los entrenamientos de la Albiceleste. También incluyó a Santiago Beltrán , del Millonario, que era casi seguro que iba a viajar con el plantel.

Scaloni está por dar la lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo en los próximos días. Pero antes de la fecha límite, que es el próximo sábado 30, el técnico convocó a seis jugadores para practicar con la Selección Mayor y estar en el plantel en los dos amistosos previos, ya en Estados Unidos. Esto no significa que vayan al Mundial. Argentina se enfrentará el 6 de junio con Honduras y el 9 frente a Islandia. Ya después se viene la gran cita, donde debutará el 16 contra Argelia.

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El periodista Diego Monroig informó que estos seis futbolistas no hubiesen sido llamados por el DT de no haber dudas debido a los lesionados que están en el plantel argentino. Los citados en esta oportunidad colaborarán con los campeones del mundo y el resto del plantel, siendo observados sobre todo con vistas al futuro. Por eso, Scaloni llevará a más de 30 jugadores en esta fecha FIFA.

Los jugadores del medio local que se suman a la Selección

Los convocados por Lionel Scaloni para sumarse al seleccionado son los mencionados Aranda, Freitas y Beltrán, más Nicolás Capaldo (Hamburgo, surgido de Boca), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Simón Escobar (Vélez). Algunos ya figuraban en la lista original de 55 jugadores, de los cuales el DT campeón mundial debe sacar a 29 y citar a los 26 del listado definitivo para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

Ante el panorama de varios lesionados o con molestias físicas, cuando restan solo 16 días para la gran cita, es que el cuerpo técnico de la Albiceleste optó por llevar a seis jugadores con proyección internacional, tres de los grandes, Boca y River. Aranda fue clave en la mejoría del Boca de Claudio Ubeda desde marzo, en su conexión entre los volantes y los delanteros. En tanto, Freitas, también de 19 años como el del Xeneize, creció y se ganó un lugar como titular en River y viene de caer en la final ante Belgrano, por el Apertura, en Córdoba.

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Una situación similar transita Beltrán, aunque está más afianzado en el arco del Millonario y ahora es el cuarto arquero que tiene a disposición Scaloni. El hombre elegido por Eduardo Coudet para el arco de River cuenta con 21 años.

Por otra parte, está Capaldo, el mayor de los seis convocados, ya que tiene 27 años y está actuando en Europa. Es mediocampista y también puede actuar como defensor, siendo una alternativa ante posibles bajas de laterales por lesiones. En tanto, Ovando, de 18 años, es defensor central y viene siendo suplente en el Central de Jorge Almirón. Y Escobar, de 16 años, es lateral izquierdo suplente en el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.