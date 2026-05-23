Se confirmó la lesión del Dibu Martínez: cuantos partidos se perderá

El arquero campeón del mundo encendió las alarmas en la Selección Argentina en la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez , titular en la Selección Argentina y en el Aston Villa , sufrió la fractura de un dedo de la mano derecha en el calentamiento previo a la pasada final de la UEFA Europa League .

El guardameta reconoció la lesión en los momentos posteriores a la consagración del equipo inglés, que se impuso por 3-0 ante el Friburgo alemán, y la misma fue confirmada tras estudios de rayos X.

A pesar de la preocupación inicial, el parte médico oficial detalla que la rotura fue menor, por lo que el arquero campeón del Mundo y bicampeón de América no necesitará intervención quirúrgica por lo que no tendría problemas para disputar la próxima cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México, a 20 días de su inicio.

Así, el “Dibu” comenzó un tratamiento especializado y se perderá los amistosos previos al Mundial, en los que la Selección Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en suelo estadounidense, pero no tendría problemas para volver al once titular una vez comience la participación argentina en la cita mundialista, que comenzará a defender el título obtenido en Qatar 2022 el martes 16 de junio.

Dibu Martínez

Emiliano “Dibu” Martínez fue campeón de la UEFA Europa League, la copa de segundo orden del fútbol europeo, en la que fue su primer conquista desde que se fue del Arsenal, en 2021, y lo hizo con un dolor en la mano derecha: el guardameta sufrió una fractura en el calentamiento previo a la gran final, disputada en Estambul, Turquía, el miércoles 20 de mayo.

A pesar de la rotura, en una noticia que ya daba algo de tranquilidad para el público argentino en la previa del Mundial, el guardameta formado en las inferiores de Independiente no tuvo inconvenientes para disputar los 90 minutos de tiempo reglamentario y los posteriores estudios descartaron una lesión de gravedad.

El arquero de 33 años no deberá pasar por el quirófano y únicamente necesitará darle algunos días de descanso a su mano derecha, por lo que continuará entrenando para llegar a la próxima Copa del Mundo de la mejor manera, aunque no podrá utilizar la mano lesionada durante los entrenamientos.

Un jugador de la Selección Argentina puede descender este fin de semana

El Tottenham, equipo que tiene como capitán al defensor argentino Cristian Romero, quien no podrá decir presente por una lesión,se jugará la permanencia en la Premier League de Inglaterra este domingo cuando reciba al Everton.

El encuentro, que está programado para las 12 del mediodía al igual que todos los otros partidos de la última fecha de la Premier League, se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium, se podrá ver a través de ESPN 3 y Disney+ Premium y contará con el arbitraje de Michael Oliver.

El Tottenham llega a este encuentro en un más que delicado momento, ya que está decimoséptimo con solo 38 puntos y le saca solo dos al West Ham, que es el rival con el que se disputa la permanencia.

El Everton, por su parte, arriba a este encuentro en la duodécima ubicación con 49 unidades y prácticamente sin chances de meterse en puestos de clasificación a las competencias europeas de la próxima temporada.

cuti romero lesión tottenham

El triunfo le aseguraría la permanencia al Tottenham, mientras que el empate lo dejaría en una muy buena posición ya que tiene una diferencia de gol mucho mejor que la del West Ham.

El único resultado que consumaría su descenso sin importar la diferencia de gol sería que pierda y que el West Ham le gane al Leeds en condición de local.

En lo que respecta a Romero, que es el capitán del equipo, el mismo quedó envuelto en una gran polémica ya que no podrá jugar por una lesión que sufrió hace varias y en vez de quedarse para alentar a sus compañeros decidió ir a Córdoba para ver la final del Torneo Apertura entre su querido Belgrano y River.