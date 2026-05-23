No desperdiciemos "el milagro del deporte argentino"

El podio del básquet masculino en Atenas 2004. Argentina ganándole a Estados Unidos y a Italia con jugadores surgidos de su Liga Nacional, de sus clubes.

"El deporte argentino es un milagro que no podemos dimensionar". La frase pertenece a Daniel Castellani, referencia del vóley nacional en todo el mundo.

El exjugador y actual DT sabe de lo que habla porque conoce otras realidades como la de Polonia, cuyos funcionarios no entienden cómo con cuatro veces más presupuesto y menor población, tienen menos éxitos deportivos que Argentina.

En aquella intervención que puso en valor el trabajo diario de la gente en las diferentes disciplinas e instituciones, Castellani habló de las estructuras de clubes y las comisiones de fomento. "No hay plata, no hay un programa, hay pasión. Profesores, dirigentes, técnicos y grupos de trabajo enteros", menciona el entrenador.

Esta semana, el Club Pacífico de Neuquén presentó el proyecto en el cual ya está trabajando para profesionalizar distintos estamentos en su conformación. Así fue que se contactaron con la consultora deportiva de Julio Lamas y Juan Gutiérrez, en una jugada novedosa para lo que es el deporte en la región.

En diálogo con LM Neuquén, y sin que se lo preguntáramos, el Pipa Gutiérrez se encargó de decir: "esto no tiene nada que ver con sociedades anónimas deportivas".

El fantasma de la privatización en el deporte está siempre rondando porque en algunos países del mundo se impusieron con éxito y en muchos fracasaron rotundamente.

Las soluciones mágicas no existen. Ahora en el Deca tienen el desafío de llevar adelante este trabajo que se presentó y en el cual es clave cumplir los diferentes pasos que el plan estratégico indica.

Pasar de cero a cien de un día para el otro nunca va a ser solución real, pero es evidente que los clubes están en un momento complejo.

Lo que está a la vista es que, para conservar lo que Argentina tiene como valor único y simbólico, es imperioso buscar alternativas de trabajo y financiamiento, porque la pasión por sí misma no va a mantener el "milagro del deporte argentino", sino que con el ritmo de los tiempos económicos, sociales y políticos, es muy probable que se desgaste y termine por esfumarse.

Los salvadores no existen. Ni en lo privado, ni en el Estado. Y no se puede vivir del amor.

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La entrevista con Pipa Gutiérrez

"Estoy muy contento de estar acá, no es mi primera vez, vine varias veces a visitar y a jugar. Había estado visitando a un amigo en Pacífico. Desde hace cuatro meses estamos trabajando con la comisión directiva del club. Ellos nos contaron la situación en la que se habían encontrado el club y como ahora estaba todo dado para organizarse y crecer. Entonces estamos re contentos de trabajar con ellos, generando una estrategia, buscando personas y poniendo objetivos claros a la idea", comenzó relatando Gutiérrez a LM Neuquén.

ON - Pacifico Gutierrez (6) Omar Novoa

En Pacífico vienen buscando nuevas alternativas de trabajo para generar un mayor crecimiento en el club, a sabiendas de las necesidades propias de la institución. "Nuestro objetivo es trabajar con clubes y ayudarlos a organizarse y profesionalizarse. A mejorar la estrategia, el personal, capacitarse, etcétera. Ahí hubo una especie de match con Juan (Camiloni), el presidente, que está muy apasionado en los nuevos modelos de gestión de los clubes", destacó Gutiérrez.

"Esto no es un proyecto de SAD"

Sin que LM Neuquén se lo consultara, el Pipa aclaró rápidamente que las formas que se buscan implementar no está vinculadas a la privatización de los clubes y que intención es que todos estén al tanto de lo que se está haciendo: "Esto no tiene nada que ver con una sociedad anónima deportiva, ni nada por el estilo, el club no cambia nada si modelo de gestión. Simplemente es organizarse un poco más y sumar personas que le den un valor agregado al día a día. Tuvimos un par de reuniones, les propusimos trabajar en un programa que dure 90 días y después venir a Neuquén a presentarlo. Estuvimos charlando con los recursos humanos del club y ahora con socios y socias y la comunidad que tuvieran ganas de conocer lo que vamos a hacer".

ON - Pacifico Gutierrez (12) Omar Novoa

Pacífico tiene varias disciplinas y mucha tradición en el básquet. De hecho, Pipa y Lamas vienen de ese ambiente, aunque su trabajo apunta al club de manera integral.

"Hablé mucho con Maxi (Rubio, DT), lo conozco desde hace mucho tiempo de cuando él estaba en Concordia. El trabajo que hicimos nosotros abarca a todos los deportes del club, no es solamente para el básquet. Maxi fue parte del proceso para ayudarnos a entender el club y encontrar la manera de mejorarlo", detalló Pipa.

Qué ejemplos hay en el país

Los vaivenes económicos del país y la idiosincrasia de cada lugar marcan el ritmo de las realidades también para los clubes. Son varias las instituciones que se ven en la necesidad de cambiar su modelo de gestión.

"Estamos trabajando con otros clubes. Dos de Paraná, con Newell's, Atlético Rafaela. Obviamente cada club tiene sus problemáticas y sus búsquedas, con lo cual siempre lo que tratamos nosotros es trabajar en base a lo que necesita el club. Diagnosticar bien qué es lo que necesita, lo que no, lo que tiene funcionando bien y a partir de ahí documentar", precisó el Pipa.

Ahí aparece Pacífico, sabiéndose un club histórico para la ciudad y la región, pero también buscando renovarse.

"Es un hito, sin lugar a dudas, no solo por el proyecto sino por la decisión que tomaron. Me parece que es una decisión que está apoyada en transformar el club y mejorarlo, pensando en las personas que están todos los días y las que lo van a gestionar en el futuro. Ojalá sea el primer día de un montón de cosas positivas para la gente", añadió.

Cientos de chicas y chicos concurren a la institución en sus diferentes disciplinas y uno de los temas a resolver es la falta de espacios. "Pacífico tiene un montón de cosas buenas. Desde su ubicación geográfica (el centro), más estar en Neuquén, una provincia súper pujante y tener el club lleno de chicos. Pacífico tiene un problema de espacio, como muchos clubes. Pero yo prefiero leer eso como el mejor de los problemas, porque son miles de chicos buscando su lugar. Bienvenido sea eso", sostuvo.

Pipa Gutiérrez y su visión de la región

El exjugador conoce bien la zona por sus trabajos anteriores y destacó el interés que hay por el básquet como disciplina en la región. "En su momento yo era representante de jugadores y estaba en contacto con los clubes. Neuquén siempre me pareció una plaza siempre muy atractiva. Todo el corredor de Neuquén, Allen, General Roca, yo lo considero como uno de los centros neurálgicos donde se juega mucho al básquet. También están Neuquén, Tucumán, Entre Ríos", argumentó.

"En Argentina todo el mundo te habla de Bahía Blanca, Buenos Aires y Córdoba, pero hay un montón de otros lugares donde se juega mucho al básquet. Donde hay un montón de competencia interna y gente que le gusta", subrayó.

El reconocimiento por su carrera como jugador

A medida que pasan los años, los más chicos que van surgiendo en los clubes no conocen al Pipa y para los más grandes el recuerdo de sus años dorados no está tan presente como antes. De todas maneras, sigue siendo una referencia a nivel nacional.

"Cada vez menos gente me pide fotos. Pasa el tiempo y la gente empieza a no saber quien soy y está bien que así sea. Pero todavía me pasa y lo considero un privilegio. Me acuerdo de un montón de cosas de ese Juego Olímpico, pero pensando en el hoy, lo que me gusta es que me abre las puertas en los clubes a los que voy a trabajar en el interior, me reciben con buena onda y eso hay que agradecerlo", finalizó Gutiérrez.