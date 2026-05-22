La Filial Patagonia Pirata moviliza 60 hinchas de Belgrano para la final con River

Desde la zona, la ruta del futbol tiene a un puñado de piratas que tienen como destino el Kempes para la final del Apertura.

La pasión no entiende de kilómetros, mucho menos cuando se trata de una final. Desde distintos puntos de Neuquén y Río Negro , decenas de hinchas de Belgrano , el Pirata del barrio Alberdi, emprendieron viaje rumbo a Córdoba para vivir uno de los partidos más importantes de los últimos años, la definición del Apertura ante River Plate en el Kempes .

“Estamos en viaje, es un viaje no solo de simpatizantes e hinchas, hay muchos con su familia, incluso niños. Así que mucho entusiasmo, mucha esperanza y todas las fichas puestas en esta final”, contó Juan Carlos Pereyra , uno de los referentes de la filial.

Quienes emprendieron viaje forman parte de la Filial Patagonia Pirata , la agrupación oficial de hinchas de Belgrano en la región que este año celebrará su décimo aniversario. Entre colectivos, vehículos particulares, familias completas y mucho entusiasmo, la movida volvió a demostrar que el sentimiento pirata también late fuerte en la Patagonia.

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“La filial de Belgrano se llama Filial Patagonia Pirata, incluye Neuquén y Río Negro y estamos en viaje cerca de 60. Hay algunos de Allen, Cipolletti, Neuquén, Bariloche, de Villa La Angostura, Cutral Có, Centenario, así que han venido simpatizantes, hinchas de todas estas localidades de Río Negro y Neuquén”, contó.

La caravana reúne hinchas que se subieron a la ruta del futbol. Jamás dudaron de dar el presente en el Mario Alberto Kempes, ni siquiera las dificultades para conseguir entradas frenaron el viaje. “No, no dudamos nunca, es más, ayer estábamos complicados por las entradas pero todos pudimos conseguir, así que nadie se quedó sin entrada de los que estamos yendo”, mencionó.

Diez años de pasión pirata en la Patagonia

Lo que comenzó como un pequeño grupo de hinchas hoy se convirtió en una filial reconocida oficialmente por el club cordobés y con una fuerte presencia social y futbolera en la región. “Este año vamos a conmemorar los 10 años de la filial. Vamos a hacer un evento importante para el cual están todos invitados. Tenemos 110 socios activos, con lo cual tenemos un reconocimiento importante de parte del club”, contó.

La institución tiene un número de socios para considerar filial a un grupo fuera de córdoba, y en la zona, superaron demasiado el mínimo impuesto desde Córdoba. “El club, para considerarte una filial oficial, tiene que tener 25 o más socios. Nosotros hemos superado ampliamente ese número. Somos muchos, y ahí estamos contando socios”, aseguró.

Y como sucede con todos los clubes, el grupo de seguidores y apasionados es todavía aún más amplio. “Hay otro grupo que no son socios, son simpatizantes, hinchas que por diferentes razones no se han asociado, pero forman parte también de la filial y se suman a eventos”, reconoció.

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La final frente a River inevitablemente despertó recuerdos de aquella histórica Promoción 2011 en la que Belgrano mandó al Millonario al descenso. Aunque dentro de la filial prefieren vivirlo desde otro lado. “La verdad que se ha generado todo un folclore, todo un morbo alrededor de la final con River, por todo lo que significó aquel histórico partido en donde River se fue al descenso, pero también decimos nosotros que eso fue en otro momento, hoy es otra cosa”, sostuvo Juan Carlos.

Y si bien, para el Pirata fue un hito lo alcanzado en el Monumental, enviando a uno de los grandes a la segunda división del futbol argentino, hoy prefieren ver las cosas desde otro punto. “No nos gusta, digamos, hacer cargadas con eso, preferimos siempre ser más humildes. Pero, sí decir que vamos con todas las ganas, con toda la hinchada, con el apoyo de más de uno de otros equipos también”, aseguró.

“Es la lucha de los de abajo contra los de arriba”

Para muchos hinchas del interior, el partido tiene además un significado especial. No solamente por Belgrano, sino por lo que representa enfrentar a uno de los gigantes del fútbol argentino. “Sabemos que este equipo que nos ha dado tanta alegría, va a dejar todo en la final. Va a ser un triunfo para Belgrano, pero también para el fútbol del interior, por eso es que nuestras esperanzas son grandes y tenemos muchas ganas de ganar”, dijo con emoción.

En ese contexto, miró Juan Carlos además de mirar al Pirata, miró a los equipos del interior y al resto de los cuadros cordobeses sin remordimientos. “Sería un reconocimiento para todo el trabajo que viene haciendo Belgrano pero también porque Córdoba aporta muchísimo al fútbol nacional. Tiene equipos reconocidos que siempre han estado en los primeros lugares de los torneos”, sostuvo.

El crecimiento del fútbol cordobés está claro, por algo la provincia tiene equipos en Primera, B Nacional y el Federal A. “Este año, hay cuatro equipos en primera división con Estudiantes de Río Cuarto que se incorporó este año, después de Instituto, Belgrano, Talleres. Y en la B está Racing de Córdoba”, enumeró.

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Con esto Juan Carlos sacó pecho de su provincia y de su querido Pirata. “Hay un fútbol importante, un aporte importante, hay jugadores, y que un equipo de Córdoba esté presente en esta instancia a nosotros nos pone contentos porque nos tocó a nosotros. Demostramos que, más allá de algunos bajones que tuvimos a lo largo del torneo, llegamos a la final”, dijo.

Y resumió el sentimiento popular de los clubes del interior. “No solo es el caso de Córdoba porque te juntás con mucha gente que está a la distancia y te reunís acá. Esto es la lucha de los de abajo contra los de arriba. Entonces, eso también le pone una cuota más épica”, aseguró.

“Todo eso le ha puesto un condimento especial a esta final, que ya te digo no solo los de Belgrano estamos sino que hay muchos otros clubes, que nos dicen “Que ganen, que ganen, que ganen ustedes”, agregó entre risas por el aliento de los demás hinchas que empujarán por los cordobeses.

Una fiesta que empieza mucho antes del partido

Mientras miles viajarán al Kempes, en Neuquén y Río Negro también preparan reuniones para seguir la final y si la dicha es Pirata, el monumento será Celeste.“Están organizando juntadas ahí para ver el partido de los que se quedaron. Así que seguramente algún bocinazo va a salir”, comentó.

Para Juan Carlos, además, será una experiencia especial esta final ya que no pudo estar en aquella histórica promoción del 2011.“No, no, no estuve en esa, no, no. Así que en esta es la primera que voy. No me lo quería perder”, aseguró. Porque más allá de la distancia, el vínculo con Belgrano nunca se cortó.

“Siempre hincha de Belgrano y nos organizamos y venimos bastante seguidos a ver partidos. De hecho, en el clásico anterior, estuvimos también, vinimos un número importante. Después vamos a ver Copa Argentina, que a veces se hace en Villa Mercedes, organizamos viajes, ya sea contratamos alguna combi o vamos en vehículos particulares. Pero siempre generando actividades”, contó.

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Las actividades no se quedan solo en el fútbol, van más allá, apuntan a la sociedad, a las familias, a distintas causas, a “dar una mano”. “Siempre vinculadas a la competencia, a lo futbolístico, pero también con actividades sociales. En el festejo del Día del Niño del año pasado hicimos actividades en la localidad de Santo Tomás o cuando han ocurrido así desgracias, catástrofes, aportando en contra de incendios o cuando en Bahía Blanca fue la inundación del año pasado también”, repasó.

“Siempre lo hacemos por una iniciativa propia de la filial, pero también porque el club nos pide que debemos hacer actividades sociales a lo largo del año de este tipo como parte de la filial. Es como una obligación, así que lo hacemos además con mucho compromiso”, agregó.

La fiesta ya se vive

Como toda gran final, la previa ocupa un lugar fundamental y la fiesta ya comenzó, desde que subieron a la ruta. “Sí, ojalá, de hecho, estar en estas instancias para Belgrano es re importante, haber ganado el clásico, fue una alegría para todos los simpatizantes. Esperamos que este fin de semana se repita esa fiesta, y justo el día siguiente es feriado, así que vamos a tener un margen”, aseguró.

Aunque una regla está clara durante el viaje y se respeta desde el kilómetro cero hasta llegar a Córdoba, por eso las infusiones de hierbas van bajo llaves. “Sí, pero no se tocan en el viaje, el viaje es alcohol cero. Allá sí, la previa es fundamental. La previa vale tanto como el partido. Va a haber un FanFest afuera del Kempes que empieza a las 10 de la mañana”, contó.

“El partido es 15:30 así que a esa hora ya va a estar explotado todo eso. La previa es fundamental, y cuando se gana, el post-partido también. Siempre se acompaña con asado cuando se juega en Alberdi, hay asados, en la vereda, en la calle, en las casas particulares, es asado y para el que venga el que viene come, están todos invitados”, concluyó.

Desde Neuquén, Cipolletti, Allen o Bariloche, en autos, combis o colectivos. La Filial Patagonia Pirata vuelve a demostrar que el fútbol también se vive a miles de kilómetros de casa. Pero por sobre todas las cosas como pasa con todos los clubes, en este caso para un hincha de Belgrano, ninguna distancia es demasiado larga cuando el Pirata juega una final.