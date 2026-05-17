Para el infarto: Belgrano lo empató en la última, le ganó a Argentinos por penales y jugará la final con River

Con el arquero Thiago Cardozo como gran figura, el Pirata resucitó varias veces y logró la clasificación en la tanda.

Belgrano vivió una noche de locos en La Paternal: arrancó perdiendo ante Argentinos Juniors con baile incluido, pero lo empató a segundos del final del partido y Thiago Cardozo lo salvó en tiempo suplementario, cuando el Bicho estuvo a nada de volver a ponerse en ventaja. En la tanda de penales, el arquero se hizo grande y el Pirata disputará su primera final doméstica en su historia. Y de yapa, contra River -su verdugo en la promoción de 2011, con Zielinski como DT- y en Córdoba...

En el arranque del partido, Argentinos Juniors se mostró claramente superior a Belgrano y salió al campo de juego con vocación ofensiva: antes de los cinco minutos ya se había aproximado dos veces al arco rival y construyó de gran manera la acción que culminó en el primer tanto. Nicolás Oroz cambió de frente, Alan Lescano se metió adentro del área, tuvo la lucidez mental para hacer una pausa y lanzó un centro rasante a los pies de Tomás Molina. Al 9 le pasó de largo el balón y Facundo Jainikoski llegó justo a tiempo para empujarla .

¡TENÍA QUE SER EL PIBE! Jugadón del Bicho, asistencia de Lescano para que Jainikoski la desvíe y anote el 1-0 de Argentinos vs. Belgrano en la semifinal. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/DQ37Oe1WOt

El Bicho pasó por arriba a la visita durante el primer cuarto de hora: con pases largos, triangulaciones y mucha movilidad, el Tifón de Boyacá hizo desesperar al Ruso Zielinski, que pidió bajar el ritmo para evitar los embates locales. Francisco Álvarez conectó de cabeza tras una pelota parada, pero Thiago Cardozo respondió bien; e Iván Morales también probó de media distancia luego de una interesante incursión individual.

Con el correr de los minutos, el Pirata exhibió una mejoría que no logró traducir en acciones de riesgo. Sin embargo, pudo recuperar la posesión y por momentos obligó a los dirigidos por Nico Diez a retroceder algunos metros. La mayor virtud de los cordobeses, sobre todo en el cierre de la etapa inaugural, fue no dejar jugar a Argentinos.

Así y todo, los de La Paternal se las ingeniaron para tener dos oportunidades que podrían haber servido para ampliar el tanteador: Lescano capturó un rebote en las inmediaciones del área, pero el remate se fue apenas desviado; y el arquero del Celeste le tapó un fantástico mano a mano a Sebastián Prieto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056114835016896787&partner=&hide_thread=false ¡IMPRESIONANTE MANOTAZO DE CARDOZO PARA MANTENER A BELGRANO CON VIDA EN LA PATERNAL!



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En el inicio del complemento se vio lo más destacado de la visita, que impuso condiciones a partir del ingreso del Mudo Vázquez y la presencia de más hombres en el medio. Ramiro Hernández pudo haber igualado el compromiso, pero la quiso puntear ante la salida de Brayan Cortés y el chileno le adivinó la intención.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056123100421366031&partner=&hide_thread=false ¡EL PIRATA VA POR TODO! Hernandes la punteó en el área chica pero Cortés salió y se quedó con la pelota.



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Argentinos, que vio desmejorada su imagen, no capitalizó un contraataque clarísimo que podría haber sentenciado la historia: tras una jugada con muchos toques, Molina apareció cómodo dentro del área y su tiro rasante fue muy flojo. Así, dejó abierto el tanteador de cara a un epílogo que prometía ser atrapante.

La tensión se mantuvo hasta el último instante y, si bien escasearon las chances, Belgrano alcanzó el milagro cuando faltaba tan solo un minuto para que finalizara el partido: después de que Lucas Zelarayán estrellara su ejecución en el palo, Uvita Fernández sacó un latigazo de media vuelta para estampar el 1-1 agónico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056131868152504593&partner=&hide_thread=false ¡GOL AGÓNICO DE UVITA FERNÁNDEZ PARA PONER EL 1-1 DE BELGRANO VS. ARGENTINOS Y MANDAR LA SEMI AL ALARGUE!



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El primer tiempo suplementario fue igual de incómodo para ambos elencos, que se vieron diezmados por la falta de capacidad física para aguantar más allá de los 90 minutos. Ante el riesgo de quedarse afuera de una instancia decisiva, ninguno aceleró y el peligro escaseó: todo parecía indicar que los penales eran un destino inevitable.

El segundo período no varió demasiado, salvo por otra extraordinaria salvada de Cardozo por un guantazo: Leandro Lozano hizo una gran jugada por el carril derecho y le cedió la pelota a Gastón Verón, que pivoteó y tiró con su pierna derecha. El guardameta salvó a Belgrano y estiró la agonía hasta los penales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056140811297869934&partner=&hide_thread=false ¡CARDOZO LE NEGÓ EL GOL DEL TRIUNFO A VERÓN EN EL ARAGUE!



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En la tanda, el destino estuvo del lado del Pirata, que se bancó la localía del Bicho, un doble match point del equipo de Nico Diez y el yerro de sus dos figuras, Zelarayán y Vázquez. Sin embargo, la estrella del Celeste fue el 1: Cardozo la rompió toda, contuvo el disparo de Enzo Pérez y Hernandes sentenció el 4-3 con el que la visita sacó boleto a la gran final en Córdoba. Merecidísimo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056145600693907784&partner=&hide_thread=false ¡CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL A ENZO PÉREZ!



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Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056146068300001324&partner=&hide_thread=false ¡¡GOL DE HERNANDES Y BELGRANO A LA FINAL DEL #TorneoApertura!!



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El resumen de Argentinos Juniors-Belgrano

Formación de Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Iván Morales, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Sporle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2056094927109369897&partner=&hide_thread=false Semifinal | El once de #Belgrano en las semis.



¡Dale la B! pic.twitter.com/WBUPRgrCf6 — Belgrano (@Belgrano) May 17, 2026

Goles: Facundo Jainikoski (7'); Nicolás Fernández (94').

Estadio: Diego Armando Maradona.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Transmisión: ESPN Premium.