Un hombre murió arrollado por el tren de cargas que venía a Neuquén

El trágico hecho ocurrió este viernes por la tarde. La víctima aún no fue identificada y la Policía investiga cómo ocurrió el accidente.

Un hombre murió este viernes por la tarde tras ser arrollado por el tren de cargas que circulaba con dirección a Neuquén desde Bahía Blanca . La víctima es una persona mayor de edad cuya identidad todavía no pudo ser establecida.

El hecho ocurrió minutos después de las 19, frente al barrio El Sauce de Villa Regina , en el sector de ingreso a la ciudad desde Ruta 22 por calle Pioneros.

De acuerdo a la información publicada por el Diario Digital LCR, el accidente se registró exactamente a las 19:05, cuando la formación ferroviaria avanzaba rumbo a Neuquén y, por motivos que aún son materia de investigación, terminó embistiendo al hombre.

Investigan cómo ocurrió el hecho

La investigación policial busca determinar en qué circunstancias se produjo la tragedia. Entre las hipótesis que se intentan esclarecer, se analiza si la persona intentó cruzar delante del tren o si se encontraba sobre las vías al momento del impacto.

En el lugar trabajaba personal de la Comisaría 5ta, efectivos del Gabinete de Criminalística y agentes de Salud Pública, quienes fueron alertados por vecinos de la zona tras el accidente.

Las tareas también estaban centradas en lograr identificar a la víctima y reconstruir la mecánica del hecho.

Siniestros viales con el tren: un antecedente cercano

Dos semanas atrás, sobre fines de abril se registró un Chevrolet Corsa chocó contra una formación ferroviaria. Ocurrió el 29 de abril alrededor de las 7:45 en el barrio Ferroviario, sobre calle San Martín.

Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo impactó contra el tren y sufrió daños importantes, especialmente en el sector del acompañante. Como consecuencia del golpe, el auto perdió una de sus ruedas, en una escena que también generó conmoción entre quienes transitaban por el sector a esa hora de la mañana.

Las circunstancias de este segundo hecho también son materia de investigación, mientras se busca determinar cómo se produjo la colisión con la formación ferroviaria.