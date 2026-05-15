El hombre que apuñaló, en medio de un ataque a golpes, quedó imputado por homicidio y exceso de legítima defensa

La Fiscalía y la Defensa Pública acordaron que Nicolás Cifuentes murió apuñalado en el barrio Islas Malvinas. El caso reveló que la víctima le había robado el celular.

Después de casi dos días de estar detenido, el hombre que asesinó a Nicolás Cifuentes quedó imputado por defenderse de un ataque a golpes con una navaja. La imputación también reveló que después de atacarlo, el apuñalado “tomó elementos personales”.

La fiscal del caso Lorena Juárez, el asistente letrado Maximiliano Jávega y Cynthia Tobares formularon cargos, presentaron la plataforma fáctica y solicitaron las medidas cautelares.

Calificaron el hecho como homicidio simple con exceso de legítima defensa y pidieron que continuara detenido.

De esta manera el caso dio un giro drástico alejándose de las versiones de los familiares de Cifuentes que apuntaron el joven del Motocross Club Neuquén había sufrido un ataque intempestivo y sin motivo. La Fiscalía ratificó que el estudio que hizo la Policía sobre las cámaras fue fundamental.

Los hechos según la imputación

El 1° de mayo a las 3 de la madrugada en Antártida al 1900 casi calle Sargento Vidal, Nicolás Cifuentes, había salido afuera de su domicilio después de llegar junto a Marilyn Del Oro, su pareja y el primo de ella, Rodolfo Muñoz, de un cumpleaños en Plottier.

De acuerdo a la reconstrucción realizada por la fiscalía, Cifuentes sale de su casa, le silba a L.C. y le grita “gil de mierda” que pasaba caminando por ahí a lo cual remarcó que no se conocían, es decir, no existía un conflicto previo.

SFP Familiares de Nicolas Cifuentes homicidio de Islas Malvinas (10) Sebastián Fariña Petersen

“Empieza a perseguirlo, le propina golpes logrando que se caiga. Se aleja, lo vuelve a golpear. El imputado cae al piso, y Cifuentes le propina golpes de puño y patadas”, indicó Tobares.

Luego, mientras seguía agrediéndolo señaló que “el imputado saca entre sus prendas un elemento corto punzante para ponerle fin a la agresión”. Según la funcionaria, le asesta una puñalada en el tórax, acción “excesiva y desproporcionada”.

En tanto, reconstruyeron que mientras se desarrollaba el ataque de Cifuentes a L.C, Marilyn fue detrás de su pareja manifestándole con gritos que cesara la agresión. “Nico cortala, basta”, exclamaba.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (13) Sebastián Fariña Petersen

Después de ser lesionado con el arma blanca por el hombre que se defendió de sus agresiones, Cifuentes habría robado al imputado: “La víctima tomó elementos personales, un celular y la gorra, y se fue gritando me apuñaló”.

En tanto, el ahora imputado, se levantó y comenzó a correr en su dirección pidiendo que le devuelvan lo robado. “Él me pegó, él me robó”, les gritó a lo cual el primo de Marilyn, Muñoz le arrojó piedras. Por su parte, la mujer le devolvió sus pertenencias y “le pide que se vaya”.

¿Tuvo intención de matar?

Según las pericias realizadas por personal del Cuerpo Médico Forense, la lesión en el tórax con un elemento corto punzante generó derramamiento de sangre a nivel cardíaco y el posterior deceso en el lugar.

De acuerdo a la fiscal del caso, formuló la primera pregunta que se hicieron: ¿El imputado tuvo intención de matar? A lo cual contestó con el debido objetivo de racionalidad y sentido común determinaron que “no, porque inicia el ataque ilegítimo la víctima”.

Sin embargo, planteó una segunda cuestión: “Hubo desproporción”. En este sentido puntualizó que el imputado “utiliza un elemento corto punzante que lo coloca en un lugar superior y se lo asesta en un lugar vital”.

Evidencias del ataque

En cuanto a las evidencias reunidas para la formulación de cargos indicaron que desde el 1° de mayo tomó intervención un patrullero de la Comisaría Tercera, que se encontraba haciendo patrullajes preventivos, y realizó la solicitud de una ambulancia.

Además, dos mujeres a bordo de un auto observaron el ataque, no intervinieron por miedo pero se dirigieron a la comisaría donde dieron aviso del hecho.

En tanto, personal médico constató el deceso de Cifuentes que quedó tirado en Antártida Argentina y Facundo Quiroga. Luego la autopsia identificó que Nicolás Cifuentes, de 1,73 metros y 101 kilos presentaba una lesión izquierda de adelante para atrás compatible con arma blanca que perforó el pericardio y el corazón ocasionando una gran salida de sangre.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (1) Sebastián Fariña Petersen

Del reporte de la Brigada de Investigaciones, del Departamento de Seguridad Personal se realizó la primera entrevista sobre el hecho a Marilyn, su pareja embarazada de siete meses que refirió que Cifuentes salió a la vereda y empieza una riña con un hombre que no se conocían, era muy bajito.

Los videos con audio, pieza clave para reconstruir los hechos

Una de las partes que más desarrollo tuvo durante la audiencia realizada en la sala 11 de Ciudad Judicial de Neuquén fue el seguimiento del rastro de L.C. Las características físicas aportadas por las declaraciones testimoniales aportaron que se trataba de un hombre joven de baja estatura.

Destacaron que se lo localizó mediante cámaras a una cuadra de un CPEM y en una casa de hamburguesas.

“El seguimiento aporta el mapa satelital a partir de cada cámara”, aseguraron desde fiscalía y con dicho análisis se identificó al sospechoso. La detención se realizó en su lugar de trabajo el 13 de mayo donde secuestraron vestimenta, un celular Xiaomi y una navaja tornasol.

Una pericia medica determino que L.C. mide 1.48 metros y pesa 50 kilos, la mitad que la víctima de la cual se defendió.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (9) Sebastián Fariña Petersen

Además, las pericias a la línea de celular indican que entre las 0:11 y las 02:16 estuvo en la casa de hamburguesas y a las 3:15 en el lugar del hecho en barrio Islas Malvinas lo cual “sustenta las tareas investigativas”.“No tenemos dudas de que se trata del señor C.” subrayaron.

Pero además, indicaron que es clave el audio del video porque aporta qué dijo la víctima, el imputado y Marilyn, como se mencionó anteriormente sobre la teoría fiscal de un ataque iniciado por la víctima que insultó, persiguió y propinó múltiples golpes lo cual suscitó que el imputado se defendiera.

Prisión preventiva

Jávega argumentó la necesidad de imponer prisión preventiva debido a que existe riesgo de fuga y, en menor medida, peligro de entorpecimiento de la investigación. Argumentó que el imputado no tiene arraigo en la provincia, carece de trabajo y domicilio estable y que fue necesaria una extensa tarea investigativa para localizarlo y detenerlo.

La defensa pública no cuestionó la formulación de cargos ni la calificación legal y aceptó la imposición de la prisión preventiva, aunque pidió que se fijara por sólo dos meses mientras se trabaja en la posibilidad de presentar una medida menos gravosa.

También señaló que luego de la detención, su defendido de 28 años perdió el trabajo y no puede pagar el alquiler.

SFP Audiencia por homicidio Islas Malvinas (3) Sebastián Fariña Petersen

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Luciano Hermosilla tuvo por formulados los cargos por el delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, en carácter de autor, fijó un plazo de investigación de cuatro meses y dispuso la prisión preventiva del imputado por el término de dos meses.