Un hombre murió arrollado por el tren de cargas

El trágico hecho ocurrió este viernes por la tarde. La víctima aún no fue identificada y la Policía investiga cómo ocurrió el accidente.

Un hombre murió este viernes por la tarde tras ser arrollado por el tren de cargas que circulaba con dirección a Neuquén desde Bahía Blanca . La víctima es una persona mayor de edad cuya identidad todavía no pudo ser establecida.

El hecho ocurrió minutos después de las 19, frente al barrio El Sauce de Villa Regina, en el sector de ingreso a la ciudad desde Ruta 22 por calle Pioneros.

De acuerdo a la información publicada por el Diario Digital LCR, el accidente se registró exactamente a las 19:05, cuando la formación ferroviaria avanzaba rumbo a Neuquén y, por motivos que aún son materia de investigación, terminó embistiendo al hombre.

Investigan cómo ocurrió el hecho

La investigación policial busca determinar en qué circunstancias se produjo la tragedia. Entre las hipótesis que se intentan esclarecer, se analiza si la persona intentó cruzar delante del tren o si se encontraba sobre las vías al momento del impacto.

En el lugar trabajaba personal de la Comisaría 5ta, efectivos del Gabinete de Criminalística y agentes de Salud Pública, quienes fueron alertados por vecinos de la zona tras el accidente.

Las tareas también estaban centradas en lograr identificar a la víctima y reconstruir la mecánica del hecho.

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