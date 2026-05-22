Nunca fue convocado por Scaloni y podría ser la gran sorpresa de la lista del Mundial 2026: quién es.

Lionel Scaloni está a pocos días de anunciar a los 26 jugadores que serán convocados al Mundial 2026 a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. Días atrás, el entrenador argentino presentó la prelista con 55 nombres y por estas horas se encuentra en el predio de Ezeiza analizando variantes y tratando de definir la lista final.

En ese contexto, uno de los inconvenientes para Scaloni se encuentra en el lugar de los laterales derechos, ya que tanto Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están desgarrados al día de hoy, y allí entra a jugar una decisión central que modificará la constitución de la lista final: sacarle pasaje a ocho o nueve defensores, dependiendo cómo llegarán estos dos números puestos en la nómina. Eso, indirectamente, podría afectar los otros puestos (volantes y delanteros) entre los citados.

En ese sentido, aparece un nombre de la prelista de 55 jugadores que se podría convertir en el comodín para un lugar que genera dudas por el estado físico de los ya elegidos. El reemplazante natural de lo que representó Juan Foyth en Qatar, alguien que puede ser tanto zaguero como ocupar el lateral. Pero con una particularidad. Siempre fue considerado, pero sobre todo por propia complicaciones no llegó a ser citado. Se trata de Nicolás Capaldo, el ex Boca Juniors, que hace ya cinco años dejó el club Xeneize para irse a Europa y que podría ser la gran sorpresa en la convocatoria.

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La consideración de parte del cuerpo técnico para con el nacido en Santa Rosa, La Pampa, estuvo siempre más allá de que no fue citado. El cambio de posición que consiguió en los últimos tiempos desde su llegada a mediados de 2021 al RB Salzburgo de Austria fue decisivo. Eso se potenció en la última campaña, después que el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana lo adquiriera por una suma cercana a los 4.5 millones de euros.

El presente de Nicolás Capaldo en la Bundesliga

En la última temporada, en la que el Hamburgo acabó en el puesto 13 de la Bundesliga, Nicolás Capaldo disputó 26 de los 34 partidos posibles. Anotó un gol y dio tres asistencias, pero el dato más relevante es que fue titular en la mayoría de ellos, y sólo se perdió el resto por una lesión abdominal que lo dejó afuera de las canchas durante un mes.

Esa molestia física que padeció el jugador de 27 años fue la que lo privó de ser citado por Scaloni para la fecha FIFA de marzo en la que el seleccionado disputó los dos amistosos en La Bombonera frente a Mauritania (2-1) y Zambia (6-0). Era el momento para el DT de verlo en acción con el resto de sus compañeros, pero finalmente fue baja.

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El panorama de la posible inclusión de Capaldo en la lista definitiva está relacionado con el complicado panorama de los laterales y cómo llegan los marcadores centrales a la Copa del Mundo. Como ya se mencionó, esto es un dolor de cabeza para el oriundo de Pujato y todo el cuerpo técnico argentino en la planificación.

Con Molina recuperándose de un desgarro, Montiel con una ruptura fibrilar recientemente diagnosticada, sumado a que Acuña está al límite físico en los últimos partidos de la temporada con River, Nicolás Tagliafico de vacaciones tras el encuentro final para el Lyon en Francia, más las tareas de Cuti Romero para llegar óptimo al Mundial tras su lesión en el Tottenham y que Lisandro Martínez viene de una larga recuperación tras la rotura de ligamentos en febrero de 2025, sumado a una molestia en el sóleo de principios de año, el panorama es inquietante. Nico Capaldo espera. Un rival directo para él podría ser Agustín Giay, el ex San Lorenzo que hoy es titular para Abel Ferreira en Palmeiras y sí vio algunos minutos en los partidos que jugó la selección argentina en marzo a modo de despedida previo a la Copa del Mundo.