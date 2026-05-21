Marcelo Bielsa sorprendió al confirmar su futuro tras el Mundial 2026

El entrenador de Uruguay habló sobre su carrera como DT cuando culmine el máximo torneo de selecciones.

Marcelo Bielsa confirmó el final de su ciclo al frente de Uruguay al asegurar que su trabajo con la selección sudamericana concluirá después del Mundial 2026 , y señaló que todo el proyecto actual está enfocado exclusivamente en la Copa del Mundo que empezará en menos de un mes.

Durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el entrenador expuso las bases de su metodología y se refirió a su futuro: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, afirmó de forma contundente, marcando el límite temporal de su etapa en el seleccionado uruguayo.

Marcelo Bielsa hace oficial que su trabajo con la selección de Uruguay culminará luego de la Copa del Mundo pic.twitter.com/hacSp9WuQ0

La palabra de Bielsa sobre su futuro

El ex director técnico de la selección argentina valoró además la posibilidad de disputar el torneo más importante del fútbol: “Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, sostuvo Bielsa, que mostró un tono más emocional al referirse a su experiencia con la Celeste.

“Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”, añadió el rosarino, dejando en claro el significado personal que tiene para él esta etapa al mando del combinado charrúa.

Las declaraciones del técnico coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, presidente de la AUF, quien recordó que el vínculo contractual de Bielsa finaliza una vez concluido el Mundial: “Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él, obviamente tiene sus proyectos de vida. Cuando terminan los contratos, uno evalúa y pasa raya”, explicó el dirigente.

Alonso además reconoció que en algún momento conversaron sobre una posible continuidad pensando en la Copa del Mundo de 2030: “Cuando firmamos el vínculo apostamos a un período. En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030, le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AUFOficial/status/2057560018774343930?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, toma la palabra en el : , .



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El ciclo de Bielsa en Uruguay

Su ciclo en Uruguay empezó con una gran expectativa, teniendo muy buenos partidos -incluso con un triunfo ante Argentina en La Bombonera, aunque duró hasta la Copa América 2024, donde algo se rompió entre el entrenador y el plantel, tras caer en semifinales contra Colombia.

Luis Suarez fue uno de los que más criticó al rosarino por su relación con los futbolistas: "La relación con Bielsa era solo profesional. Desde el principio, preferí evitar roces porque sabía que él no suele lidiar con los líderes o jugadores de experiencia, no le gusta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1842035172054540774?s=20&partner=&hide_thread=false "Luis Suárez":

Por sus declaraciones sobre Marcelo Bielsa pic.twitter.com/XNLIrjGP8P — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 4, 2024

El entrenador luego habló sobre esta polémica en conferencia de prensa y fue totalmente sincero: "¿Cómo voy a ignorar que sucedieron cosas que afectan seriamente mi autoridad? Seriamente la afectan, pero yo ya hablé sobre ese tema. Esos episodios afectaron mi autoridad y sería necio que yo dijera lo contrario. Imagínese, cualquier entrenador que pase por las situaciones que yo pasé queda seriamente afectada su autoridad".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1844949955829489875?s=20&partner=&hide_thread=false "NO TUVIERON INFLUENCIA EN EL PARTIDO LOS DICHOS DE LUIS SUÁREZ"



"NO IGNORO TODO LO QUE PASÓ, SE QUE MI AUTORIDAD DE QUEDA DE ALGÚN MODO AFECTADA PERO LA PREPARACIÓN LA HICE CON MÁXIMA SERIEDAD"



Marcelo Bielsa sobre las declaraciones del delantero uruguayo.



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A pesar de esto, Bielsa continuó en el cargo y posicionó a Uruguay como una de las selecciones que será protagonista en el Mundial 2026, donde comparte el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.