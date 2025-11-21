Marcelo Bielsa sorprendió con una insólita frase que resonó a nivel mundial: "Soy tóxico"

El entrenador de la Selección de Uruguay dejó a todos boquiabierto cuando explicó los motivos de su frase en conferencia de prensa.

Las expectativas estaban puestas sobre la conferencia de prensa que convocó Marcelo Bielsa para este jueves por la tarde de forma sorpresiva. En el medio estaba la decisión en torno a su futuro en la selección uruguaya en medio de un proceso con altibajos y a pocos meses de la Copa del Mundo 2026.

“Quería comentar lo siguiente, la primera inclinación que yo tuve fue solicitar una conferencia de prensa luego de perder 5-1, porque siempre genera preocupación y uno debe explicar. La primera pregunta que me hicieron en la conferencia de prensa de Estados Unidos contuvo dos ideas: que habíamos sido un desastre y que rompíamos los ojos. Yo nunca había escuchado frases tan agresivas para componer una pregunta. Evidentemente, tengo que afrontar lo que ha generado esta derrota y someterme a las preguntas que el público se hace. Porque si el encabezado de la primera interrogación es tan grave, a mí me quedó claro que tenía que asumir la situación”, contó sobre la derrota que sufrió en el amistoso y las repercusiones,

Sin embargo, dejó en claro sus intenciones: “La misma fuerza desde el primer día para seguir con la selección hasta el Mundial . Sí en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1991666566442713123&partner=&hide_thread=false ¡IGNACIO ALONSO LE CONFIRMÓ A MARCELO BIELSA QUE SEGUIRÁ HASTA EL #MundialEnDSPORTS!



Así lo reveló Marcelo Bielsa en conferencia de prensa en el Museo del Fútbol.



@DarioAlberti en #DFSHAUY pic.twitter.com/EpeoQRon22 — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 21, 2025

“Perder 5-1, por supuesto que no es un episodio que se pueda ignorar. Uno se siente avergonzado cuando se producen resultados de este tipo. Lo que uno hace es analizar y luego compartir las preguntas que surgen para explicar una actuación tan negativa. En relación con el presidente, tiene muchas inquietudes, las presenta, las plantea y yo las respondo", dijo y luego agregó: Yo conversé muchas horas con el presidente y con Jorge (Giordano) y todo sigue como está hasta el Mundial. Eso es la síntesis de la conversación. Así terminó la conversación".

En su relato apuntó contra los rumores de dichos en su contra que esbozarían los jugadores: “Se construyen trascendidos. También hay sustentos para que lo que se difunde se lo pueda considerar. Pero en el caso mío, yo tengo contacto con los jugadores, entonces no puedo guiarme por los trascendidos. Respecto de este tipo de trascendidos, lo que se difunde nunca persigue el bien, por lo atractivo que representa este sitio. Pero siempre que se produce el momento propicio, los que tienen intereses generan que trastabille (el proyecto)”.

En su relato soltó una frase llamativa: “Yo soy tóxico, relacionarse conmigo empeora a la otra persona. Yo lo vivo con un karma, esa conducta está basada en el miedo. Porque uno no disfruta por ganar, teme por perder. Entonces, esa obsesión está en la búsqueda de recursos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1991659299316047876&partner=&hide_thread=false "YO SOY TÓXICO, EL QUE SE RELACIONA CONMIGO EMPEORA"



La frase que dejó Marcelo Bielsa, DT de la selección uruguaya, en conferencia de prensa en el Museo del Fútbol.



#DFSHAUY pic.twitter.com/I4q8gJuXRH — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 21, 2025

"Yo soy una persona tímida, obsesiva, mecanizada. Esos son mis déficits, a mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, amigable. No es mi forma de ser, pero siempre fui calificado positivamente por la gente con la que conviví, porque se ve que hay otros valores que pueden generar aceptación. Evidentemente, no he logrado una aceptación de este grupo que conduzco. Y cuando uno va a algún lugar, las normas no son las que uno tiene, son las del lugar que te recibe, sin dejar de ser uno mismo”, sumó sobre sus características.

Por otra parte sumó: “Si los jugadores quieren que me vaya, es muy sencillo. Me dicen: ‘mire Bielsa, queremos que se vaya’. Por eso no me puedo guiar por ningún trascendido. Las cosas son en la medida que el que la siente las transmite y la dice. Yo tengo la información directa y no puedo guiarme por los trascendidos. Lo que no quiere decir que yo no cometa errores", expresó.

“Aparte la relación que los jugadores tienen con el entrenador es: te doy todo, mi esfuerzo, mis convicciones, pero haceme ganar. Ese es un reclamo que cualquier integrante de un equipo le transmite al que conduce. Ahora, si producto de tu gestión perdemos un partido 5-1 y de la manera que se perdió yo no voy a pensar que no pasa nada, es lo que siente un jugador. Ahora, a decir queremos que el entrenador se vaya, hay una distancia”, agregó.