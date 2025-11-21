Acuerdan obras con municipios del norte y del centro de la provincia

Se trata de localidades ubicadas en las regiones Pehuén y Alto Neuquén. La firma de los convenios se realizó en Chos Malal.

El gobernador Rolando Figueroa firmó el viernes diversos convenios de cooperación y financiamiento para realizar obras de infraestructura urbana en localidades de las regiones del Pehuén y Alto Neuquén . La firma se realizó en la municipalidad de Chos Malal, donde estuvieron presentes cerca de 25 intendentes y presidentes de comisiones de fomento .

“Estas obras de embellecimiento y equipamiento urbano que se realizarán a partir de los convenios que firmamos son muy importantes, porque no solo mejoran la calidad de vida de cada comunidad, sino que también elevan la experiencia de quienes visitan estas regiones para disfrutar de sus paisajes únicos ”, manifestó el mandatario.

En Los Guañacos se priorizará la remodelación de la plaza de juegos y el anfiteatro, con una inversión cercana a los 87 millones de pesos . En tanto, con la comisión de fomento de Villa Curi Leuvú se acordó la realización de veredas e iluminación peatonal, además de los vestuarios de la cancha de fútbol, que requerirán un financiamiento de 103 millones de pesos . También se realizarán veredas en el ejido municipal de Taquimilán , con una inversión de 151 millones de pesos .

Obra pública en Quili Malal

Con la comisión de fomento de Quili Malal, el gobernador firmó un convenio para financiar la refacción de la plaza central y la construcción de cordón cuneta y veredas peatonales, obras que tienen un presupuesto cercano a los 94 millones de pesos.

A través de un convenio similar con la comisión de fomento de Villa del Nahueve se financiarán 86 millones de pesos para las obras de la plaza de juegos Cavanta y la toma de agua desde una vertiente.

En tanto, con la municipalidad de Caviahue-Copahue se convino priorizar la segunda etapa del proyecto integral de recuperación y mantenimiento de espacios públicos, cuyo costo asciende a 182 millones de pesos. Asimismo, en Ramón Castro se llevarán adelante, con una inversión de 90 millones de pesos, la refacción de la plaza central, baños y vestuarios.

Por último, a través del convenio que el gobernador Figueroa firmó con la municipalidad de Villa Pehuenia, se realizarán la cuarta etapa del Circuito Agreste Urbano y perforaciones para la captación de agua subterránea. Ambas obras tienen un presupuesto conjunto de 271 millones de pesos.

En el acto participaron también el intendente anfitrión, Nicolás Albarracín; los ministros jefe de Gabinete, Juan Luis “Pepé” Ousset; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli; de Planificación, Rubén Etcheverry, y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; y los delegados de las regiones del Pehuén, Mario Bruce, y del Alto Neuquén, Gustavo Coatz.

Obra pública en Chorriaca

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el jueves los actos por el 39 aniversario de Chorriaca, donde destacó la inversión que realiza en Ejecutivo provincial en educación y anticipó que en marzo se prevé finalizar la obra de la nueva secundaria. También anunció que próximamente se instalará una planta de GLP para proveer el gas a los vecinos.

Durante su discurso, el gobernador sostuvo que “la mejor inversión que tiene que realizar un estado, sin lugar a dudas, es la educación”, y remarcó que “en educación hoy estamos construyendo 85.000 metros cuadrados de nuevas escuelas. Estamos construyendo nueve escuelas técnicas en distintos lugares del interior de la provincia”.