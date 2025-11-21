Pasos a Chile: intenso tránsito en las fronteras por el finde largo

Todos los pasos fronterizos están habilitados, pero se registraron filas de vehículos por el gran interés para cruzar al país vecino. Los detalles.

Por el fin de semana extra largo de cuatro días, en los pasos fronterizos que conectan Neuquén con Chile se registraron largas filas de vehículos y algunas demoras para cruzar los puestos de control de frontera. Si bien las rutas están en buenas condiciones y no hay complicaciones climáticas, los viajeros deben armarse de paciencia por el intenso tránsito de autos que se registró este viernes desde temprano.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad, Distrito 12, informaron que los pasos internacionales están transitables con precaución, tanto el paso Cardenal Samoré, en las cercanías de Villa La Angostura, como Pino Hachado, cerca de Las Lajas, registraron buenas condiciones climáticas, por lo que no fue necesario hacer cortes preventivos en la circulación.

Sin embargo, señalaron que se registra un "tránsito intenso, propio del fin de semana largo" , que generó algunas demoras en el cruce tanto desde Neuquén hacia Chile como en el sentido inverso , para entrar en territorio argentino. Si bien en algunos momentos de la mañana la fila llegó a los 8 kilómetros, según señalaron algunos viajeros presentes en Pino Hachado, desde las Aduanas aclararon qu e el tránsito avanzó con fluidez.

Ante el extenso fin de semana, muchos neuquinos optaron por hacer una escapada turística a destinos cordilleranos y también a Chile, sobre todo para aprovechar el cambio favorable de la moneda, que permite hacer compras de indumentaria, calzado y tecnología a bajos precios. En ese contexto, los automovilistas iniciaron su viaje este viernes temprano, por lo que fue más complicado hacer el cruce en las primeras horas de la jornada.

Hasta el momento, no se difundió el número total de vehículos que cruzaron los límites fronterizos. Desde la Aduana aclararon que el complejo fronterizo Pino Hachado estará habilitado con normalidad este viernes hasta las 19. Se recomienda a los viajeros acudir a los pasos internacionales con tiempo, con la documentación preparada a la hora de alcanzar los puestos de control y con agua y alimentos para afrontar los tiempos de espera, en caso de que se demore el cruce.

Cómo sigue este fin de semana

Desde Vialidad Nacional informaron que se esperan buenas condiciones climáticas para el resto del fin de semana largo, por lo que no se prevén hacer cortes preventivos de las rutas a causa del mal tiempo. Si bien el pronóstico puede cambiar, por ahora el principal factor de demoras será, en realidad, la intensa actividad turística que promete este fin de semana de cuatro días.

Para el sábado y el domingo también está prevista la celebración del Gran Fondo de los 7 Lagos, que podría ocasionar complicaciones y demoras para circular por la zona sur de la provincia de Neuquén.

El tránsito vehicular va a estar restringido este fin de semana en la ruta 40, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura. De la repartición nacional explicaron que los cortes de circulación están previstos en etapas.

El sábado 22 de noviembre de 9:30 a 13 se cortará la circulación desde Avenida Arrayanes hasta Ruta 7 Lagos y Lumilla. El domingo 23 de noviembre, entre las 7 y las 13, el corte será en la Ruta 7 Lagos, entre Villa La Angostura y San Martín de los Andes. A partir de las 13,, se habilitará media calzada con tránsito controlado.

Como este lunes es un día no laborable, se espera que muchos turistas argentinos regresen desde Chile ese día, por lo que se aconseja concurrir a los cruces fronterizos con las mismas precauciones, para reducir los inconvenientes por el tránsito intenso.