La Fiesta Nacional del Chivito arranca con 100% de ocupación hotelera en Chos Malal

La tradicional fiesta popular arranca este viernes 21 en Chos Malal. Se extenderá hasta el domingo 23. Cobertura especial de LM Neuquén .

La Fiesta Nacional del Chivito arranca este viernes con lleno total en Chos Malal / Foto Archivo

La 17° edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción arranca este viernes con todo y los números lo reflejan: Chos Malal tiene un 100% de ocupación hotelera. Así lo informó el intendente de la localidad, Nicolás Albarracín . El evento se extenderá hasta el próximo domingo.

"Ya tenemos una ocupación hotelera al 100%. Se han habilitado casas de particulares que se han supervisado y están en un listado. En turismo también se pueden contactar para poder acceder a esas viviendas y también están nuestras hosterías del norte", dijo el mandatario municipal en diálogo con LU5 .

Explicó que las hosterías se encuentran en localidades alrededor de Chos Malal: Huinganco, Varvarco, Las Ovejas, Manzano Amargo, los Miches.

fiesta nacional del chivito

"La verdad que estas hosterías prestan muy buen servicio y por supuesto que la propuesta para este fin de semana, para quienes nos están escuchando, que este fin de semana largo se puedan agendar, poder venir a visitar este norte que tiene tanto para descubrir y sobre todo venir a una de las fiestas más convocantes de la provincia", dijo Albarracín.

Los millonarios premios de la Fiesta Nacional del Chivito

En esta 17° edición, que tendrá lugar en Chos Malal, habrá un bono contribución al que podrán acceder quienes asistan a la fiesta o no, por un valor de $80.000 y participar así de 3 importantes premios.

"El primer premio es una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.

Preventa y precio de chivitos

La preventa de chivitos incorpora este año la posibilidad de adquirir porciones, ampliando las opciones para residentes y visitantes. Como cada año, la fiesta contará con la tradicional Globa de Chivos, que estará a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez, quien trabajará junto a un equipo de cocineros en la preparación de chivos al asador y diversas propuestas gastronómicas.

Fiesta Nacional del Chivito (1)

El intendente informó que el chivo entero saldrá $250.000 (incluye pan y ensalada). Afirmó que comen entre 7 y 10 personas. El precio de medio chivito será de $150.000 y el de la porción será $60.000.

Entradas para la Fiesta del Chivito

Las entradas ya están a la venta y tienen los siguientes valores: "Hasta el 20 de noviembre, las entradas van a tener un valor promocional, la entrada individual sale 25 mil pesos y el pack de tres entradas, 60 mil", Maximiliano Siri, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal.

"En tanto, a partir del viernes 21, en boletería, van a salir treinta y cinco mil pesos las entradas", agregó el funcionario municipal, quien recomendó aprovechar la preventa, destacando que se pueden pagar en doce cuotas con las tarjetas del BPN.

"Es una entrada accesible para ver a un artista nacional que normalmente tendrías que ver en Buenos Aires", dijo el intendente.

Espectáculos en la Fiesta Nacional del Chivito

La grilla artística difundida por la municipalidad de Chos Malal, capital histórica y cultural del Neuquén, incluye shows nacionales durante las tres noches.

Este viernes 21 se presentarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado 22 será el turno de Los Herrera y Los Reales del Valle; mientras que el domingo 23 el cierre estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

Además, habrá destrezas gauchas, un campeonato de jineteada, artesanías y propuestas culturales para todo público.

Fiesta Nacional del Chivito (3)

Con todos sus preparativos en marcha, Chos Malal se alista para recibir a miles de visitantes en una celebración que cada año refuerza la tradición, la producción regional y el espíritu festivo de la zona norte de la provincia.