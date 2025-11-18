Vuelve la Fiesta Nacional del Chivito: tres días de música, tradición y gastronomía

La tradicional fiesta popular se realizará del 21 al 23 de noviembre en Chos Malal. Enterate las propuestas de la celebración.

Chos Malal se apresta a vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción . El tradicional encuentro, que este año celebra su 17º edición, se desarrollará del 21 al 23 de noviembre , en coincidencia con el fin de semana largo para facilitar la participación de residentes y visitantes, incluyendo a quienes vienen de la vecina República de Chile a través del paso internacional Pichachén que ya está habilitado.

Esta fiesta nacional se ha consolidado a lo largo de los años como uno de los eventos más representativos y convocantes de la identidad neuquina, con espectáculos musicales, actividades gauchas, gastronomía regional y una propuesta renovada en su predio.

La preventa de chivitos incorpora este año la posibilidad de adquirir porciones, ampliando las opciones para residentes y visitantes. Como cada año, la fiesta contará con la tradicional Globa de Chivos, que estará a cargo del chef embajador de la gastronomía neuquina, Moncho Vázquez , quien trabajará junto a un equipo de cocineros en la preparación de chivos al asador y diversas propuestas gastronómicas.

Fiesta Nacional del Chivito

En esta edición se elaboró un convenio total por 300 ejemplares provenientes de la producción local articulada junto a la Comisión Regional de Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc).

Este organismo, dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, acompaña a las familias rurales y trabaja en la mejora de los ingresos de los productores de la región.

Espectáculos de la Fiesta Nacional del Chivito

La grilla artística difundida por la municipalidad de Chos Malal, capital histórica y cultural del Neuquén, incluye shows nacionales durante las tres noches.

El viernes 21 de noviembre se presentarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado 22 será el turno de Los Herrera y Los Reales del Valle; mientras que el domingo 23 el cierre estará a cargo de Lucas Sugo y Dale Q’ Va.

Además, habrá destrezas gauchas, un campeonato de jineteada, artesanías y propuestas culturales para todo público.

Fiesta Nacional del Chivito (3)

Con todos sus preparativos en marcha, Chos Malal se alista para recibir a miles de visitantes en una celebración que cada año refuerza la tradición, la producción regional y el espíritu festivo de la zona norte de la provincia.

Entradas para la Fiesta del Chivito

Las entradas ya están a la venta y tienen los siguientes valores: "Hasta el 20 de noviembre, las entradas van a tener un valor promocional, la entrada individual sale 25 mil pesos y el pack de tres entradas, 60 mil", Maximiliano Siri, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Chos Malal.

"En tanto, a partir del viernes 21, en boletería, van a salir treinta y cinco mil pesos las entradas", agregó el funcionario municipal, quien recomendó aprovechar la preventa, destacando que se pueden pagar en doce cuotas con las tarjetas del BPN.

Fiesta Nacional del Chivito (2)

En esta 17° edición que tendrá lugar en Chos Malal, habrá un bono contribución al que podrán acceder quienes asistan a la fiesta o no, por un valor de $80.000 y participar así de 3 importantes premios.

"El primer premio es una Toyota Hilux 4×4, segundo premio, 5 millones de pesos, tercer premio, 3 millones de pesos", detalló. Este bono puede adquirirse sin necesidad de asistir a la fiesta y el sorteo se realizará el domingo antes de las 12 de la noche.