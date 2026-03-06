No es ni fritos ni revueltos: esta es la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar sus nutrientes

Esta es la manera correcta de cocinar los huevos para aprovechar todos sus ingredientes.

No es ni fritos ni revueltos: la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar sus nutrientes

Más allá de ser ricos en proteínas , los huevos funcionan en la cocina como uno de los ingredientes más versátiles. De hecho, suelen ser el componente principal de múltiples platos dulces y salados, y una parte imprescindible en muchos otros debido a su propiedad aglutinante. Aquí te contamos de qué manera cocinar los huevos para aprovechar todos sus ingredientes. Con una advertencia preliminar: no hay que prepararlos ni fritos ni revueltos…

Lo cierto es que cada vez más especialistas en nutrición coinciden en que hervir el huevo es la opción más adecuada para conservar sus nutrientes y potenciar así sus efectos positivos en la salud. Este proceso implica una cocción simple , sin agregados.

Según lo señalan los especialistas, una de las principales ventajas del huevo hervido es que no necesita aceite, manteca ni otros tipos de grasa para su cocción .

Por el contrario, al freír o revolver un huevo, suele agregarse algún tipo de materia grasa que incrementa el contenido calórico del plato y afecta la calidad nutricional final, especialmente si se utilizan aceites reutilizados o grasas saturadas.

En cambio, al hervirlo en agua, la temperatura se mantiene estable y controlada, lo que ayuda a preservar mejor vitaminas y minerales.

Otra de las ventajas al ser hervido es la claridad de su composición. Al consumirlo de esta forma, es más fácil saber exactamente qué se está ingiriendo: huevo y nada más. En preparaciones revueltas, es común sumar sal en exceso, quesos o embutidos, lo que transforma un alimento saludable en uno menos equilibrado.

Por otra parte, el huevo hervido suele ser mejor tolerado. Su textura firme pero suave facilita la digestión, especialmente cuando la yema está cocida pero no demasiado seca. Esto lo convierte en una opción ideal para personas con estómagos sensibles o para etapas de recuperación física.

Estos son los beneficios del huevo para la salud

El huevo aporta vitaminas fundamentales como la A, D, E y varias del complejo B, entre ellas la B12, clave para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos. En la yema se encuentran minerales como hierro, fósforo y zinc, esenciales para múltiples funciones del organismo. Otro de los nutrientes destacados es la colina, un compuesto esencial para la salud cerebral y la memoria. Además, contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, asociados al cuidado de la salud visual.

Contrario a la creencia popular, el consumo moderado de huevo no representa un problema para la mayoría de las personas en relación con el colesterol.

Así se puede incorporar el huevo en las comidas a lo largo del día

El huevo hervido puede consumirse en prácticamente cualquier comida del día. En el desayuno, representa una excelente opción para comenzar la jornada con una dosis adecuada de proteínas. Acompañado de frutas, pan integral o palta, brinda saciedad y energía sostenida.

Asimismo, en el almuerzo se integra fácilmente en ensaladas o platos fríos, aportando valor nutricional sin necesidad de recalentarse. También puede sumarse a preparaciones más elaboradas como tartas o rellenos.

Durante la merienda o como colación, el huevo hervido funciona como un snack práctico y nutritivo, ideal para evitar opciones ultraprocesadas. Y en la cena, puede ser la base de platos livianos, acompañado de vegetales, legumbres o sopas.