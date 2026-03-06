Desde el drone: así avanzan los trabajos en la Avenida Mosconi

Avanza la obra de Avenida Mosconi con los primeros 2 kilómetros de un total de 14 que tiene la arteria.

Avanza la obra de Avenida Mosconi con los primeros 2 kilómetros de un total de 14 que tiene la arteria.

A tres semanas del inicio de la obra , la Avenida Mosconi ya muestra un paisaje muy diferente al habitual . La arteria de gran circulación vehicular cambió ahora por la presencia de escombros y máquinas trabajando en el tramo que comprende desde las calles Linares hasta Gatica.

El drone de LM Neuquén registró cómo avanza la obra , considerada una de las más ambiciosas de la historia capitalina, y que tiene un gran impacto en el ritmo urbano de la ciudad. Hoy, las empresas a cargo de la primera etapa trabajan en los primeros 2 kilómetros de un total de 14 que tiene la arteria.

Los primeros avances se vieron entre las calles Chubut y Don Bosco. Hoy, la intervención y el desvío del tránsito ya afectan una mayor superficie, hasta la calle Gatica. Las imágenes aéreas demuestran cómo se intervino la avenida, que dejará su fisonomía de terraplén elevado para pasar a ser una gran avenida urbana con bicisendas y espacios verdes.

Para evitar problemas en la circulación, la Municipalidad mantiene habilitadas las calles colectoras y hasta ajustó la semaforización para reducir los tiempos de espera de los automovilistas, que transitan por calles muy congestionadas durante las horas pico. Para mitigar las molestias, se decidió trabajar en la obra las 24 horas de cada jornada, con el objetivo de habilitar la circulación en el menor plazo posible.

Dron Av. Mosconi hasta Gatica

La zona intervenida en la actualidad es el Sector 4, que abarca el tramo comprendido entre las calles Linares y Gatica, y tiene una extensión de aproximadamente 20 cuadras, tomando la Avenida Olascoaga como eje central.

La ejecución de este primer tramo estará a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por CN Sapag S.A. y R.J. Ingeniería S.A., quienes presentaron una oferta de más de 67 mil millones de pesos. El plazo de ejecución para esta etapa es de 360 días corridos (12 meses).

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, aclaró que las máquinas avanzan retirando todo el material que existía sobre la Mosconi, y a cada elemento se le da un destino particular. El funcionario recordó que todos lo que se retira, se recicla. Así, los árboles se llevan al vivero para plantar en otros espacios, y se reutilizan también las luminarias o los guardarrails.

Dron Av Mosconi (8)

"Todo lo que estaba en lo que era la ruta se fresa. retira una capa de 12 centímetros a medida que va pasando y después todo el terraplén se reutiliza. Lo que es escombro se utiliza para el relleno de determinados lugares donde estamos haciendo, por ejemplo, los lotes con servicios", dijo y aclaró que el material que rellenaba el terrraplén también se destina a otras obras en marcha en la ciudad, que requieren rellenos.

"Hay gran parte que se vuelve a utilizar en la misma obra, que se vuelve a acopiar acá y se vuelve a procesar y a utilizar", dijo y añadió que el fresado permite avanzar también en obras de repavimentación en distintos puntos de la capital.

El tránsito, una preocupación que genera la obra

Una de las mayores preocupaciones de los vecinos es el impacto en el flujo vehicular. Desde la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano se ha enfatizado que la circulación no se interrumpirá en ningún momento durante el año que duren los trabajos. Por eso, hoy se pueden observar los cercos metálicos de contención que permiten que las máquinas trabajen mientras los automovilistas circulan por las colectoras.

Por eso, se definieron distintas estrategias. En primer lugar, mientras se trabaje en el sector central de la avenida (sobre el actual terraplén), los automovilistas serán desviados hacia las calles colectoras. Luego, las colectoras se habilitarán para permitir el tránsito en tres carriles por cada sentido.

Por otra parte, se anunció que la obra se ejecutará de forma continua durante todo el día y la noche. Está previsto que el movimiento de equipos pesados y maquinaria de gran porte se realice exclusivamente en el horario de 22:00 a 06:00 para no interferir con el tránsito diurno.

El diálogo con los frentistas

Para evitar reclamos de los comerciantes que tienen sus locales con frente a la Avenida Mosconi, el Municipio realizó una serie de reuniones para poder tener un canal de diálogo abierto y recibir sus inquietudes. Entre otros puntos, se acordó con ellos la eximición de la licencia comercial mientras dure la obra y también una reglamentación de estacionamiento que favorezca el flujo de clientes para evitar que las obras impacten de forma negativa en las ventas.

Por otro lado, los frentistas también solicitaron debatir un cambio de nombre de la Avenida, otra solicitud que será analizada y acompañada por el Municipio, que espera habilitar cuanto antes los primeros avances del Sector 4 para mitigar los efectos negativos de una intervención urbana de esas características.

El próximo paso es avanzar con otra de las etapas previstas para este año: un viaducto de distintos niveles que permitirá acceder a esta gran avenida desde los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.