Quieren hacer exámenes toxicológicos al personal de salud de Neuquén: ¿A quiénes alcanzará?

La iniciativa del Ejecutivo provincial tomó estado parlamentario en la Legislatura. El fin es mejorar los estándares de calidad del sistema sanitario.

El debate está por empezar en la Legislatura de Neuquén : un proyecto del Ejecutivo quiere implementar exámenes toxicológicos obligatorios para los trabajadores del sistema de salud que se desempeñen en áreas críticas. También prevé la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación destinados específicamente al personal.

La propuesta fue anunciada el pasado domingo por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura del 55º periodo de sesiones ordinarias, donde explicó que se busca priorizar la seguridad del paciente, sin desconocer los derechos y garantías de las y los trabajadores de la salud. En este sentido, señaló que de esta manera se garantiza profesionales aptos, se protegen vidas y elevan estándares de calidad asistencial.

La iniciativa tomó estado parlamentario en la Legislatura provincial y comenzará a ser analizada en la comisión de Desarrollo Humano y Social (C).

SFP Hospital Heller (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

Exámenes toxicológicos al personal de salud: ¿A quiénes alcanzará?

El proyecto alcanza al personal del sistema sanitario público y privado que cumple funciones en sectores como guardias, unidades de terapia intensiva, quirófanos, neonatología y sistemas de emergencias, en condiciones laborales particularmente exigentes, caracterizadas por altos niveles de estrés, sobrecarga emocional, turnos prolongados y exposición constante a situaciones traumáticas.

La iniciativa plantea la implementación de un sistema integral de control toxicológico que combine mecanismos de prevención, detección temprana y acompañamiento terapéutico.

Establece controles al ingreso a funciones críticas, evaluaciones periódicas y aleatorias, controles por causa fundada y procedimientos posteriores a incidentes críticos. Además, incorpora garantías como la confidencialidad, la protección de datos personales, el derecho de defensa, la contraprueba y el debido proceso administrativo.

SFP Guardia CEMIC.JPG Sebastián Fariña Petersen

El proyecto, según informó el Gobierno, también adopta un enfoque sanitario y no punitivo, al reconocer las adicciones como problemáticas de salud que requieren intervención profesional y acceso a tratamiento. En tal sentido, prevé la creación de programas provinciales de prevención y rehabilitación destinados específicamente al personal de salud, promoviendo la reintegración laboral cuando resulte posible y seguro.

"La propuesta se basa en experiencias normativas comparadas y en regulaciones existentes en actividades donde la seguridad de terceros resulta prioritaria, adaptando dichos antecedentes a las particularidades del sistema sanitario y al principio rector de protección de la salud pública", se informó oficialmente. Y sumaron: "Así, se busca equilibrar adecuadamente dos valores fundamentales: la protección del derecho colectivo a una atención sanitaria segura y de calidad, y el respeto irrestricto a los derechos individuales de los trabajadores, mediante procedimientos proporcionales, transparentes y garantistas".