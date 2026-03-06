Acuerdo clave entre la Justicia y la Muni: la plata de las probation podrá ir a mujeres víctimas de violencia

El convenio fue firmado este viernes entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Municipio. Más de 120 mujeres se verán beneficiadas.

Este viernes por la mañana en la Ciudad Judicial de Neuquén , el Municipio junto al Ministerio Público Fiscal (MPF) firmó un convenio de colaboración destinado a acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género . El acuerdo tiene como objetivo brindar apoyo económico a quienes transitan causas judiciales en la Primera Circunscripción Judicial.

Desde ahora, los fiscales podrán solicitar, en los casos en los que se aplique la suspensión del proceso a prueba (probation) o una pena de ejecución condicional, que la entrega de dinero al imputado como regla de conducta sea destinada al Programa Municipal “Las Mujeres Hacemos”.

El acuerdo permitirá que los fondos se depositen en la cuenta corriente de la Municipalidad y sean utilizados para la compra de herramientas e insumos que se entreguen a las mujeres beneficiarias del programa.

Alejandra Oeheres, subsecretaria de las Mujeres, explicó que una de las principales características de la violencia de género radica en la “falta de independencia económica de las mujeres agravada por las tareas de cuidado que recaen casi exclusivamente sobre ellas”. Al mismo tiempo, destacó la firma del convenio, asegurando que se trata de un acuerdo con “mucho valor para todas las mujeres de nuestra ciudad”.

"Es un acto de justicia. Los números se van incrementando", resaltó.

Además, la funcionaria recordó que el trabajo en conjunto con el MPF lleva casi siete años, tanto desde el Observatorio como en las causas donde el área es patrocinante.

Un trabajo cooperativo

El fiscal general, José Gerez, destacó la firma del convenio y mencionó que se trata de “una experiencia muy novedosa a nivel país: el Ministerio Público trabajando con un gobierno local”.

En relación al acuerdo, explicó que el principal objetivo es nutrir el fondo específico del programa "Las Mujeres Hacemos" con donaciones y aportes provenientes de determinaciones de conducta en el marco de suspensiones de juicio a prueba o condenas de ejecución condicional.

“Esas pautas de conducta muchas veces se traducen en donaciones de dinero, y qué mejor que, en casos de violencia de género, esos fondos vayan destinados a un programa cuyo principal objetivo es ayudar a las víctimas a generar su propia independencia económica”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, quien acompañó el acto, destacó la articulación entre la Municipalidad y MPF. “Tenemos el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, sin el cual la información no podría ser de las características técnicas sólidas que tenemos”, señaló.

Finalmente, destacó que esta política acompaña un proyecto “en nombre del intendente Mariano Gaido” que se relaciona con “caminar, en lo que nos va mandando la población, y en lo que son las políticas públicas”.

“Las Mujeres Hacemos”

En la actualidad, el programa cuenta con 120 mujeres que tienen sus microemprendimientos en el hogar. Según explicó Oeheres, las mismas fueron capacitadas en el oficio que ellas eligieron, el municipio las acompañó permanentemente y “hoy tienen una independencia económica”.

"Eso es lo que buscan: no depender del Estado, pero tampoco del varón violento ni de una cuota alimentaria que tal vez no llega", resaltó.

El acuerdo firmado este viernes establece que se debe notificar mensualmente los montos depositados, mientras que la subsecretaría recibirá informes periódicos sobre la ejecución del convenio y la liquidación de los ingresos percibidos.