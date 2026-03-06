Video: caos por el incendio en un camión de recolección de residuos en plena centro neuquino

El insólito hecho ocurrió en la tarde de este viernes sobre Alberdi y Avenida Argentina. El fuego está controlado, aguardan informe de bomberos para determinar si fue intencional.

El humo comenzó a salir desde el interior del camión de recolección de residuos.

Alrededor de las 17 de este viernes, en pleno centro de esta capital, un camión del servicio de recolección de residuos municipal , comenzó a incendiarse, generando asombro y el rápido accionar de los bomberos. El fuego alertó a los transeúntes en Avenida Argentina y Alberdi, en horario pico.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert , confirmó a LM Neuquén que el incendio, que se desató en el rodado, en pleno centro neuquino, quedó controlado tras el accionar del cuartel de Bomberos de la Policía.

El funcionario explicó que “aparentemente el fuego se desató luego de que el camión haya levantado dos contenedores a dos cuadras de ese lugar”. Dijo que, hasta el momento, se desconoce qué podría haberlo originado. Podría ser producto de una colilla de cigarrillo o de brasas que no hayan quedado debidamente apagadas.

“No sabemos qué lo ocasionó, esperamos los informes de Bomberos”, dijo y agregó que no fue como consecuencia de un desperfecto mecánica del camión.

Los camiones tienen un sistema mecánico por el que compacta la basura en el fondo del camión, por lo tanto queda fuera de la vista de los recolectores de residuos.

Corte de tránsito en el microcentro

Ante las llamas que afectaron tanto el interior del camión como en el ploteo del exterior, efectivos motorizados de la Policía Provincial cortaron el tránsito sobre calle Alberdi desde la Avenida Argentina.

De esa manera, los bomberos pudieron trabajar con la arteria despejada y lograron controlarlo. Haspert señaló que, a veces, es complicado apagar este tipo de residuos por el tipo de material inflamable como bolsas de nylon y plásticos que se suelen arrojar a los contenedores.

Tras el informe de bomberos de la Policía, se conocerá si Cliba podrá o no hacer uso de la unidad en los próximos días para cumplir con el servicio en ese sector de la unidad.

Noticia en desarrollo...