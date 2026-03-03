El clima en Neuquén

La Mañana Legislatura

Oficializan un nuevo interbloque opositor en la Legislatura neuquina

Lo conformarán diputados y diputadas de diferentes extracciones políticas.

La Legislatura tendrá un interbloque.
Diputadas y diputados provinciales de distintos bloques políticos oficializaron en la Legislatura el interbloque opositor Neuquén República, cuyo fin, según se indicó desde este espacio, será para “accionar de manera conjunta e institucional y con el objetivo de defender el sistema democrático, garantizar la legalidad y fortalecer la confianza ciudadana en los tres Poderes del Estado”.

El nuevo espacio estará integrado por María Cecilia Papa, Mónica Guanque y Federico Méndez (Democracia Neuquén); Brenda Buchiniz (Cumplir) y César Gass (UCR-Juntos por el Cambio).

El interbloque se funda sobre los valores republicanos de igualdad ante la Ley; respeto a la soberanía popular; división de poderes; transparencia institucional y libertad de expresión”, indicaron a través de un comunicado de prensa.

Los legisladores acordaron “habilitar y mantener un canal de comunicación directo para recibir denuncias de funcionarios que puedan ser perseguidos política, mediática y judicialmente”.

También “informar y asesorar a quien lo solicite sobre cuáles son los mecanismos legales para su defensa” y “exponer en la Cámara de Diputados de la Provincia del Neuquén los casos denunciados”.

Además de “activar los procedimientos constituciones de apartamiento, remoción o destitución de los funcionarios públicos que incumplan sus funciones o que hagan abuso de su poder”.

Legislatura Sesion (15).JPG
Cesar Gass

Rupturas

Varios de los legisladores que integrarán este interbloque pertenecían al oficialismo o actuaban como aliados en la Legislatura. El año pasado, en Comunidad se dio la salida de Federico Méndez y Mónica Guanque, que conformaron un bloque propio, al que denominaron “Democracia Neuquén”, y al que después se integró Cecilia Papa, que se fue de Fuerza Libertaria.

Para este año, estos tres legisladores se sumaron al interbloque opositor al gobierno provincial, integrado por Brenda Buchiniz y César Gas. Buchiñiz siempre se mantuvo dentro el arco opositor, pero Gass era más bien un legislador dialoguista, que en muchas ocasiones apoyó las iniciativas que el gobierno provincial envió para su tratamiento en la Legislatura.

De hecho, el radicalismo, a través de Juan Peláez y otros dirigentes, fue parte del Ejecutivo en el primer tramo de la gestión de Rolando Figueroa. Pero en la actualidad se pasaron a la oposición, algo que quedó plasmado cuando el radicalismo eligió a sus nuevas autoridades en Neuquén.

Brenda Buchiniz- duputada- proyecto- Legislatura.jpg
La diputada provincial por Cumplir, Brenda Buchiniz.

