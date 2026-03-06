Vaca Muerta: por qué Bodega Familia Schroeder es el punto de encuentro elegido por los empresarios

En San Patricio del Chañar, la bodega combina alta gastronomía con el escenario perfecto para reuniones corporativas.

En el increíble terroir de San Patricio del Chañar, en la Patagonia Argentina , Bodega Familia Schroeder es una parada obligada para disfrutar de grandes vinos y de experiencias únicas de enoturismo.

Con cuatro líneas de vinos y cuatro de espumantes tiene opciones para todo tipo de consumos. Además, su historia, marcada por el descubrimiento de los fósiles del Panamerican Saurus cuando construían la bodega, invita a descubrir una experiencia de turismo muy distinta.

Su ubicación estratégica en el corazón de Neuquén la convierte en una parada obligada para quienes buscan combinar negocios, gastronomía y buenos vinos. Ideal para llevar adelante reuniones corporativas de equipos que trabajan con Vaca Muerta o en zonas cercanas.

Restaurante Saurus: gastronomía con historia

El Restaurante Saurus, cuyo nombre fue inspirado justamente por el hallazgo de los fósiles del dinosaurio durante la construcción de la bodega, tiene una propuesta gastronómica de primer nivel.

Bodega Familia Schroeder

Con menús diseñados para acompañar sus vinos y espumantes, es el espacio perfecto para disfrutar de almuerzos empresariales, en un ambiente sofisticado y rodeado de viñedos.

Ofrece variedad de platos con productos regionales y con la excelente cocina de Felix Aguilera.

La Cava del Dinosaurio

Más allá de su rol estratégico para el encuentro empresarial, la bodega invita a vivir experiencias de enoturismo para la distensión, que combinan vino, naturaleza y paleontología.

En la Cava del Dinosaurio, mientras se degustan los ejemplares, los visitantes pueden conocer una réplica de los fósiles del Panamerican Saurus Schroederi, el herbívoro de 75 millones de años descubierto en el mismo lugar donde hoy se elaboran sus vinos.

Bodega Familia Schroeder -VERTICAL-

La historia de la bodega se combina, además, con otras experiencias: Visitas guiadas de distintos tipos o actividades enoturísticas como yoga en los viñedos, muestras de arte y picnics.

La experiencia del grupo ROYMA

Entre las variadas visitas corporativas a la bodega, la empresa Comex ROYMA especializada en el mercado asiático, que exporta vinos argentinos a China y ofrece servicios de importación a empresas que trabajan en el rubro de petróleo y energía, disfrutará de un encuentro único este próximo fin de semana.

Su equipo de 6 personas visita Neuquén para realizar reuniones con empresas del rubro petrolero y no se perderá la oportunidad de conocer la bodega.

Combinarán el trabajo con un almuerzo relajado en Saurus. Y luego conocerán cómo se producen los vinos y la historia de la bodega en la Cava del dinosaurio.

Es el primero de varios grupos corporativos que estarán realizando este tipo de visitas.

Contacto y Reservas

Para reservas empresariales las reservas se pueden hacer en:

https://api.whatsapp.com/send?phone=542994548920

Este tipo de visitas no incluye traslado por parte de la bodega.

Otros contactos

Turismo: +54 299 454 8920

Web: familiaschroeder.com

Instagram: @schroederwines

Dirección: Calle 7 Norte, San Patricio del Chañar (8305) Neuquén, Patagonia – Argentina. (A sólo 60 minutos de la ciudad de Neuquén).