Sold out y atardecer perfecto: así se vivió el Deseado Sunset en Bodega Familia Schroeder

Con entradas agotadas y un marco inmejorable en los viñedos de San Patricio del Chañar, el Deseado Sunset se convirtió en una experiencia exclusiva.

Con entradas agotadas y el marco natural de los viñedos de San Patricio del Chañar como escenario, Bodega Familia Schroeder despidió el verano con una edición especial de su Deseado Sunset , una propuesta que combinó vinos patagónicos, gastronomía de alto nivel y música en vivo en un entorno exclusivo que conquistó al público neuquino.

El atardecer fue protagonista de una experiencia pensada para disfrutar sin apuro, en un formato que empieza a consolidarse como tendencia en la región.

Desde las 19 y hasta pasada la medianoche del sábado, el corazón de los viñedos se transformó en el punto de encuentro para un público mayoritariamente +30 que encontró en el Deseado Sunset de la Bodega Familia Schroeder una propuesta y un espacio cómodo, seguro y cuidado para disfrutar del vino patagónico en clave sunset.

Deseado Sunset (1)

El evento fue impulsado por la bodega junto a la productora Art Stage, que apostó a un formato que ya es tendencia en otras regiones vitivinícolas del país, pero que en Neuquén comienza a consolidarse con identidad propia.

“Decidimos festejar el fin del verano con esta propuesta y hacerlo en tiempo récord. Estamos felices con el resultado, habiendo anunciado sold out a tres días del evento y teniendo este marco de gente en la bodega, en el entorno, en los viñedos, con este atardecer único que pudimos disfrutar”, destacó Gabriel Palmero, de la productora, a LM Neuquén.

Un sunset con servicios pensados al detalle

La experiencia estuvo diseñada para que el público pudiera relajarse desde el primer momento. Dos modalidades de entrada ofrecían la posibilidad de asistir con traslado incluido, en articulación con el Hilton Garden Inn Neuquén, que además estuvo a cargo de la barra con tragos de autor elaborados en base a los vinos y espumantes de la casa.

Deseado Sunset (2)

Quince camionetas trasladaron a quienes eligieron la experiencia completa, una opción que no solo apuntó a la comodidad sino también al consumo responsable.

“Hay que animarse a generar estas propuestas. Este sunset tiene mucho servicio y está preparado para albergar la capacidad que tenemos. Hay público para todos y es importante que las bodegas empiecen a crear espacios para nuestra edad, para la gente que quiere disfrutar, charlar, escuchar buena música y comer bien”, señaló Palmero.

Desde temprano comenzaron a llegar visitantes de distintos puntos del Alto Valle e incluso turistas hospedados en el hotel. El clima acompañó con una cálida tarde y cielo despejado que regaló una postal dorada sobre las hileras de vid.

Deseado Sunset (5)

La banda neuquina Autómata Personal fue la encargada de llevar el indie rock al escenario natural de la bodega, en el marco de la presentación de su disco, mientras que el DJ Gabee musicalizó la caída del sol y el cierre de la noche.

El formato, que comenzó temprano y terminó pasada la medianoche, fue uno de los puntos más valorados por los asistentes. “Es oportuno este nuevo horario. Permite disfrutar sin que se haga eterno, es amigable y cómodo”, señalaron desde la organización.

Gastronomía patagónica en versión descontracturada

Otro de los pilares fue la cocina de Saurus del Parque Restó, a cargo del equipo encabezado por el chef Félix Aguilera y Pablo Bossetto. La propuesta fue pensada en formato finger food, ideal para comer de pie, recorrer los puestos y seguir disfrutando del vino y la música.

El menú incluyó sándwiches de bondiola y de bife acompañados con empanada de cordero, opciones de molleja, fiambre curado, alternativas veganas y sin TACC, además de una variedad de postres en porciones pequeñas.

bodega sunset

“Buscamos comida ligera, cómoda, para disfrutar de manera descontracturada. Estamos consultando a la gente y las devoluciones vienen siendo muy buenas”, contó Bossetto durante la noche.

La gastronomía, sumada a la coctelería de autor del hotel, completó una experiencia integral donde cada detalle estuvo cuidado: desde la copa de bienvenida hasta la ambientación, pasando por el sonido y la iluminación que acompañaron el momento exacto en que el sol comenzó a esconderse detrás del horizonte patagónico.

Tanto desde la bodega como desde los organizadores coincidieron en que existía una demanda concreta para este tipo de eventos en Neuquén. Un público adulto joven que no se siente identificado con el formato tradicional de boliche, pero que sí busca propuestas de calidad, en entornos seguros y con buena oferta gastronómica.

Deseado Sunset (3)

“Hay público en Neuquén para este tipo de eventos, totalmente. Es un lugar lindo, amable, seguro, para pasarla bien, disfrutar y tomar cosas ricas”, remarcó Feliz Aguilera del Hilton.

El éxito de convocatoria no solo dejó conforme a la organización sino que abrió la puerta a futuras ediciones. Si bien el verano llega a su fin, la agenda de la bodega continúa con uno de los momentos más importantes del calendario vitivinícola: los festejos de vendimia, que en las próximas semanas anunciarán artistas de reconocimiento nacional e internacional.

El Deseado Sunset cerró la temporada estival con una imagen que resume el espíritu del evento: copas en alto, música suave de fondo, conversaciones que fluyen y el cielo patagónico tiñéndose de naranja sobre los viñedos. Una postal que confirma que el enoturismo en Neuquén sigue creciendo y que las experiencias premium, cuando están bien pensadas y ejecutadas, encuentran rápidamente su público.