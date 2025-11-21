"Humo en el avión": un vuelo tuvo que volver de urgencia al aeropuerto a una hora del despegue

El vuelo había salido desde Buenos Aires y permaneció en el aire 48 minutos. Qué sucedió.

Los pasajeros no tardaron en reportar los problemas con la aeronave.

Un avión de Air France que salió desde Buenos Aires hacia París la noche de este jueves tuvo que aterrizar de emergencia en Ezeiza, a tan solo 48 minutos después, en la misma pista, luego de que se reportara una emergencia.

Se trata del vuelo AF411, un Airbus A350-941 que despegó de Ezeiza a las 23:16 según el sitio Flight Radar y volvió a aterrizar 48 minutos en el mismo aeropuerto, tras pegar la vuelta sobre el Río de la Plata.

Según el sitio web especializado en aviación Airlive, el avión habría frenado su ascenso a los 17.000 pies de altura debido a un "inconveniente técnico".

Según informó TN, el aterrizaje se produjo sin problemas y los pasajeros desembarcaron normalmente.

aterrizaje de emergencia en ezeiza

“Olor extraño”: los comentarios de los pasajeros

En redes sociales, los pasajeros no tardaron en reportar los problemas con la aeronave. Algunos aseguraron que detectaron un “olor extraño” en la cabina y humo.

“Yo estaba en ese vuelo; aterrizamos debido a un olor extraño en la cabina”, afirmó el usuario @t0bou en X. “Se veía una ligera humareda en las luces”, agregó y precisó que desembarcaron y recuperaron su equipaje.

La aerolínea confirmó la cancelación del vuelo, alegando a “un cambio imprevisto en el horario de vuelo”, según detalló Airlive.

“Humo en la cabina”, confirmó otro pasajero (@mateegh_) en la misma red social, sobre la emergencia que obligó la aeronave a regresar.

Un avión de Air France que salió de Buenos Aires tuvo que aterrizar de emergencia en Tenerife

En junio de este año, un avión de Air France que viajaba desde Buenos Aires a París debió aterrizar de urgencia en el aeropuerto de Tenerife Sur. Según se informó en el perfil de X de Controladores Aéreos, el motivo del cambio de rumbo estuvo relacionado con la presencia de humo a bordo.

A la altura de Canarias, la tripulación indicó el posible problema al aeropuerto y la torre de control le facilitó de manera prioritaria el descenso y la aproximación a la pista de aterrizaje.

El Boeing 787-900 de la aerolínea francesa, donde viajaban argentinos, aterrizó sin incidencias. En total, había a bordo 247 personas: 235 pasajeros, tres pilotos y nueve auxiliares de vuelo, informó Air France en un comunicado. Añadió que “todos los pasajeros han sido atendidos y alojados. Serán trasladados a París-Charles De Gaulle (CDG) mañana, jueves 4 de julio, durante el día”.

Air France

“Estamos todos bien. Ya bajamos del avión y vamos a pasar la noche en Tenerife. Mañana viajamos a París con otro avión”, contó en X la usuaria @tamkey612, que se identificó como pasajero del avión. “Ya recibimos las valijas y estamos en el aeropuerto esperando instrucciones”, agregó.

Mediante un comunicado, la compañía Air France confirmó que “la tripulación del vuelo AF471, que realizaba la ruta Buenos Aires-París con un Boeing 787-900 ha decidido desviarse al aeropuerto de Tenerife Sur (TFS), España, debido a un incidente técnico que no afecta a la navegabilidad del avión. Esta decisión se tomó de acuerdo con los procedimientos del fabricante, las instrucciones de la compañía y en aplicación del principio de precaución”.

Y agregó: “El avión aterrizó con normalidad en Tenerife a las 14.42 (hora de París). Los clientes serán atendidos por los equipos del aeropuerto de Tenerife (TFS) a la espera de ser reencaminados a París-Charles de Gaulle (CDG) lo antes posible”.