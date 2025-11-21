El desgarrador pedido de un hombre que teme por la vida de su hija: "No quiero que sea otro Lucio"

Denunció que madre de la niña de 6 años intentó degollarla. Tras el brutal hecho, fue liberada. Su padre afirma ha recurrido a la justicia varias veces. IMÁGENES SENSIBLES

La denuncia del hombre se nacionalizó y convocó a una marcha por su hija. Foto: ANDigital

La localidad bonaerense de 9 de julio atraviesa jornadas de conmoción luego de que un hombre denunciara que la madre de su hija de seis años, intentó asesinarla. El hombre convocó a una marcha multitudinaria que se desarrolló este jueves.

El episodio ocurrió el 23 de septiembre, cuando la mujer intentó degollar a la menor, quien logró sobrevivir pero quedó con una herida profunda en el cuello. A pesar de la gravedad del hecho, la acusada fue declarada inimputable y quedó en libertad, lo que generó un profundo malestar en el entorno familiar. Agustín Diez, el padre denunciante, lanzó un pedido urgente a la comunidad.

A través de sus redes sociales, aseguró que: “No quiero que mi hija no sea un Lucio más , que la sociedad me apoye”. Para el padre, el caso tiene similitudes con el de Lucio Dupuy, no solo por la violencia sufrida, sino también por los mecanismos institucionales que, según denuncia, fallaron en proteger a la víctima a tiempo.

Desesperada denuncia de un padre por la vida de su hija - 'que no sea otro Lucio'

El descargo público de la madre y la respuesta del padre

Lo que encendió aún más el conflicto fue el descargo público de la madre, quien intentó justificar su accionar con un mensaje que el propio Diez compartió para contradecir: “Lamento mucho la desinformación que hay y las falsas noticias... Yo amo a mi hija y jamás le haría daño”, escribió ella.

Denuncia padre 9 de julio

El padre fue tajante: “mentira. Acá está la prueba. Hay pruebas de lo que le hiciste a mi hija... cuando fueron la nena estaba sola en la pieza desangrándose y tú respuesta fue que estabas esperando que se desangre para matarte vos, cínica”.

Denuncia de un padre por intento de homicidio

Diez también volvió a apuntar contra la Justicia y los organismos locales. En sus palabras, siente que nunca fueron escuchadas sus advertencias previas: “Nadie me escuchó las veces que fui a denunciar. Viví bajo amenazas tuyas seis años, pero por ser hombre nadie me escuchó”. En otra publicación, compartió la impactante foto del día del ataque y escribió: “Así encontraron a mi hija el 23 de septiembre… esta es la manera de pedir ayuda para que esta persona pague una condena”.

El reclamo del padre va más allá del repudio social: exige una respuesta institucional clara. “Si la declaran inimputable por enfermedad mental, que quede internada en un psiquiátrico lejos de 9 de Julio”, afirmó, agregando que si se la considera recuperada, entonces debe afrontar un juicio por intento de homicidio agravado. Además, planteó el temor que lo acompaña desde el ataque y su necesidad de garantizar la seguridad de su hija: “No la quiero cerca de mi hija… mi hija conmigo y ella fuera de 9 de Julio”.

Denuncia de un padre por intento de homicidio (1)

La convocatoria a la marcha

“Pido que me acompañen en Mitre y Libertad. Desde ya muchas gracias. Que esto no vuelva a suceder nunca más”, había convocado en redes sociales Diez días atrás.

Diez cerró sus publicaciones con un mensaje directo hacia sus vecinos, apelando al apoyo comunitario en un momento crítico: “Ojalá la gente de 9 de Julio me dé ayuda. No esperemos que pase otro caso como el de Lucio… Ayúdenme, gente linda de 9 de Julio. El que me conoce sabe lo que soy”.

Habló el abuelo de Lucio Dupuy, tras la denuncia

El abuelo de Lucio, Ramón Dupuy, habló con TN y se expresó sobre el hecho: “Escuchando a Agustín es el calco del caso de Lucio con un desenlace distinto, gracias a Dios esa criatura se salvó. Nosotros no tuvimos esa posibilidad”.

Ramon Dupuy abuelo de Lucio Dupuy

“Como primera medida, pidan una prohibición de acercamiento urgente o solicitarle a la intendencia que la destierre de 9 de Julio”, le dijo Ramón al hombre denunciante.

“A Agustín le dijeron lo mismo que a nosotros con Lucio: ‘La madre es la madre y la nena no puede estar con mejor persona que ella’”, sumó Dupuy, que ahora trabaja para garantizar los derechos del niño en varias provincias del país. “La revinculación es inevitable y siempre pasa lo mismo. El sistema está mal hecho para la protección de los chicos”, agregó.