Qué dijo la Región Sanitaria del Pehuén sobre el caso del bebé que inhaló alcohol en el Hospital de Loncopué

La unidad sanitaria emitió un comunicado sobre el incidente operativo ocurrido en el hopital de esa localidad durante la atención de un paciente pediátrico.

El caso de León Awkan Rebolledo , de apenas 2 años, ha generado gran interés y preocupación en la comunidad de Loncopué. Su familia denunció al Hospital de Loncopué por mala praxis en la atención pediátrica.

La reciente emisión de un comunicado por parte de la Región Sanitaria del Pehuén, a cargo del doctor Carlos Quarín, permite inferir la importancia de agotar todas las instancias necesarias para determinar las responsabilidades y tomar medidas para prevenir incidentes similares en el futuro.

La madre del niño, Patricia Barrera, había denunciado mala praxis en el hospital de Loncopué después de que su hijo sufriera una intoxicación por alcohol puro debido a un error médico. Según la denuncia, un enfermero conectó incorrectamente el tubo de oxígeno, lo que provocó que el niño inhalara alcohol puro en lugar de aire medicinal durante más de tres horas.

La madre afirma que su pareja se dio cuenta del error gracias al olor a alcohol que salía de la bigotera y que el enfermero cambió la conexión, pero no revisó el filtro acuático donde estaba el alcohol puro. El niño fue derivado de urgencia al Hospital de Zapala, donde fue estabilizado y permaneció en observación hasta recibir el alta. La familia exige justicia y sanciones ejemplares para los responsables.

"Se salvó de milagro”, dijo la mamá de León a LMNeuquén al relatar los hechos que casi le costaron la vida a su pequeño. "Mi hijo estuvo inhalando alcohol puro durante horas", aseguró.

El comunicado

El comunicado de la Región Sanitaria del Pehuén hace referencia al incidente operativo ocurrido en el Hospital de Loncopué durante la atención de un paciente pediátrico, del cual no brindó su identidad. Aunque no se brindan detalles específicos sobre el incidente, informaron que el paciente fue derivado de manera preventiva al Hospital de Zapala. Al mismo tiempo dan cuenta que afortunadamente el menor se encuentra en buen estado de salud, con evolución favorable, y que ya fue dado de alta.

En la parte final y de alguna manera en respuesta a la denuncia de mala praxis que efectuaron en la justicia los padres y familia del niño León, la región sanitaria especificó en su comunicación que “se han activado los procedimientos correspondientes para la revisión del hecho y la determinación de responsabilidades. Además, se encuentra en curso una intervención judicial”.

Por otra parte la unidad sanitaria a cargo del doctor Carlos Quarín ha ratificado su obligación con la seguridad y la calidad de atención médica. Al respecto afirmaron que “la Región Sanitaria del Pehuén ha reafirmado su compromiso con la seguridad y la calidad de la atención, y ha informado que se están fortaleciendo la evaluación continua de los procesos asistenciales y el desempeño de los equipos”.