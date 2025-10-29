Un policía retirado rescató a un bebé que estaba a punto de ser ahogado por una mujer en el río

Sucedió en Nueva York, cuando la mujer se hundía lentamente en el agua. Terminó detenida y ahora afronta graves cargos.

Paul Pinsdorf, policía retirado, oyó gritos y observó cómo Fei Fei Gao, de 30 años, se internaba en el río con el bebé.

Un bebé de cinco meses fue rescatado milagrosamente por un policía retirado, cuando una mujer presuntamente intentaba ahogarlo en un río que atraviesa el parque Hermon MacNeil, en Nueva York, Estados Unidos.

Según informaron medios locales, Paul Pinsdorf, quien integró en el pasado la Policía de Nueva York, oyó gritos y observó cómo Fei Fei Gao, de 30 años , se dirigía hacia el Río Este, en el barrio College Point de Queens, con la criatura en brazos.

"Lloraba, se agarraba la mano y se hundía cada vez más en el agua . Decía cosas incoherentes, así que no pude entenderla bien", expresó Pinsdorf, que se encontraba en ese lugar porque participaba de un evento relacionado con Halloween como voluntario.

New York policia bebe 4.jpg El policía retirado que rescató a un bebé que estaba a punto de ser ahogado por una mujer en el río y se convirtió en héroe.

De acuerdo con su relato, la mujer no pretendía volver a tierra firme, mientras ella, con el agua al pecho, mantenía al bebé casi sumergido. “Treinta segundos más y el bebé habría estado bajo el agua", remarcó.

Cuál es el estado de salud del bebé

Luego de la intervención de Pinsdorf, y de que sus compañeros voluntarios llamaran al 911, el bebé fue llevado al Hospital Presbiteriano de Nueva York y se encontraba estable, según consignó la Policía de esa ciudad.

La mujer, en tanto, fue llevada al Hospital Universitario North Shore y quedó arrestada tras recibir la atención médica.

"Estaba muy estresada por algo", comentó Brock Weiner, también oficial retirado del Departamento de Policía de Nueva York, dijo en declaraciones efectuadas a CBS Nueva York.

En ese sentido, añadió: "Estaba forcejeando con él, pero no soltaba al bebé".

Los graves cargos que afronta la mujer

De acuerdo con la información publicada por medios locales, Fei Fei Gago, cuya filiación con el bebé no pudo confirmarse inicialmente, aunque estiman que es la madre, quedó acusada de intento de homicidio y de poner en peligro el bienestar de un menor.

"Si Paul no hubiera llegado aquí cuando llegó allí, no sé cuál habría sido el resultado", dijo a aquel mismo medio otro oficial retirado de la policía de Nueva York, Kevin O'Donnell, quien también participó del rescate.

New York policia bebe Los policías retirados participaban como voluntarios de un evento relacionado con Halloween, en Queens.

“Es un héroe, él fue quien la agarró y la sacó”, agregó O'Donnell y contó que para su compañero no fue fácil llevar a la mujer hacia la orilla. Comentó, además, que había una “barrera lingüística” entre ambos y que la mujer generó un “alboroto” cuando se acercó a tierra firme.

Pinsdorf, por su parte, se permitió una reflexión cuando todos estuvieron a salvo. “Estoy contento, hoy hice algo bueno”, manifestó.

En tanto, los organizadores del festival de Halloween del cual participaban los agentes retirados valoraron su intervención para salvar al bebé.

“Queremos agradecer personalmente a Paul Pinsdorf que no perdió tiempo para entrar al agua y sacar a esta mujer y a un niño”, escribieron en sus redes sociales el College Point's Annual Halloween Parade and Festival Committee.