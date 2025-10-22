Atraparon a un ladrón con inhibidor al acecho en el Bajo neuquino

Ahora, la Policía trabaja para determinar cuántos hechos de robo se le pueden atribuir al presunto ladrón, que quedó imputado por la fiscalía.

Un ladrón con inhibidor fue atrapado en las últimas horas en el Bajo neuquino, mientras circulaba despreocupadamente, sin saber que la Policía tenía su auto señalado y vinculado a hechos previos de robos de autos bajo la misma modalidad. El auto quedó secuestrado para ser requisado.

Según informó la Policía, el hecho tuvo lugar alrededor de las 12:30 del martes, en inmediaciones de calles Nordenstrom y Pasaje Sayi, a metros de la Avenida Mosconi. Por allí se vio circular en actitud sospechosa a un auto Volkswagen Gol Trend color rojo, cuyas características coincidían con las de un vehículo utilizado en presuntos hechos delictivos bajo investigación del Departamento Sustracción Automotores.

Por este motivo, al ubicarlo en ese sector, el personal policial de calle se dispuso a detener su marcha e identificar al conductor, al mismo tiempo que se dio aviso de las coincidencias detectadas al Departamento correspondiente.

Al interceptar el vehículo, se pidió al conductor descender del mismo e identificarse, momento en que los uniformados divisaron desde el exterior un equipo de comunicación (tipo handy) dentro del auto, que sería utilizado como inhibidor de señal, además de un teléfono celular. Por ello, de inmediato, se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos, que dispuso el secuestro del rodado y de los elementos hallados, así como la posterior requisa del vehículo.

Finalmente, el conductor fue demorado y puesto a disposición del Ministerio Público Fiscal, continuando la investigación para determinar su posible participación en otros ilícitos vinculados a robos de vehículos.

Detuvieron a un bicichorro con inhibidor

Un bicichorro especialista en desvalijar vehículos y también apoderarse de motos fue atrapado in fraganti mientras se encontraba al acecho en abril pasado por la División Motorizada de la Policía neuquina, luego de un rápido despliegue en la calle Amaranto Suárez. El procedimiento exitoso fue ordenado gracias al llamado de una vecina.

El frustrado hecho delictivo ocurrió un sábado alrededor de las 22, cuando una vecina quiso activar la alarma de su vehículo estacionado en la calle sin suerte. De forma paralela, observó no muy lejos de allí la sospechosa presencia de un hombre. Inmediatamente, llamó a las fuerzas de seguridad provinciales.

El operativo, que se desarrolló sin demoras, no tardó en dar resultados positivos. El delincuente, al advertir el arribo de los Motoristas, hizo un vano intento por escapar en una bicicleta playera, pero fue interceptado a los pocos metros.

inhibidores banda3.jpg El delincuente apresado por la División Motorizada ocultaba un handy, que se sospecha utilizaba para inhibir alarmas. Gentileza Policía del Neuquén

De acuerdo a la Policía, el delincuente, de 27 años, fue objeto de una requisa y no solo se encontró en su poder un handy (comunicador utilizado como inhibidor), sino también una mochila. Al abrirla, los agentes comprobaron que en ella ocultaba un cortacadenas, otro elemento para asegurar su cometido.

Frente al hallazgo de los objetos sospechosos, el hombre fue detenido y trasladado a la sede de la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se sospecha que el handy era el equipo que utilizaba para inhibir alarmas de vehículos y, luego, apoderarse de los elementos de valor que había en su interior.