Desbarataron la temible banda de los bicichorros gracias a un celular

Los asaltantes dejaron activado un aparato que robaron y la Policía pudo identificar su aguantadero, en calle Nordestrom. Dos de los involucrados son menores.

Efectivos de la Comisaría 21 encabezaron una intensa investigación centrada en una banda de bicichorros y no solo lograron apresar a los sospechosos sino que recuperaron varios elementos robados.

La pesquisa se inició este último martes luego de que tres jóvenes denunciaron un atraco en la esquina de Avenida del Trabajador y calle Moritán, donde fueron sorprendidos por varios asaltantes. De acuerdo a lo manifestado por las víctimas, los delincuentes los intimidaron con armas de fuego y les exigieron la entrega de los teléfonos celulares y mochilas. Sin demorarse, se dieron a la fuga en tres bicicletas.

Los jóvenes decidieron hacer una rápida denuncia en la Comisaría 21 de esta capital y se inició una investigación con la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

Apresados gracias al GPS de un celular

A partir de la información brindada por las víctimas, los investigadores lograron determinar la ubicación de un celular sustraído, que no fue apagado y que, gracias a la geolocalización, revelaba el presunto aguantadero de los bicichorros, sobre calle Nordestrom.

Los agentes de la comisaría del barrio Melipal se comunicaron con sus pares de la Comisaría 41 y con una autorización judicial, concretaron un allanamiento. El resultado fue muy positivo porque se encontraron cuatro teléfonos celulares, una billetera con documentación personal, una vaina servida calibre 22 milímetros, prendas de vestir y tres bicicletas.

Con el auxilio de los agentes de Criminalística, fueron secuestrados los distintos elementos y se demoró a tres sospechosos. De igual modo, se comprobó que dos jóvenes eran menores y quedaron a disposición de la fiscalía juvenil. En tanto, el delincuente mayor de edad, fue imputado en forma inicial por el delito de encubrimiento.

Además de delincuentes que protagonizan atracos en bicis, otros suman robos de estos vehículos de dos ruedas, cada vez más utilizados por las familias. Esta semana, un vecino de Centenario fue víctima de la sustracción de su bicicleta y realizó una inmediata denuncia en la Comisaría 52.

Al día siguiente del robo y mientras no perdía la esperanza de recuperar su rodado de dos ruedas, observó al delincuente en cercanías de las calles Honduras y Buenos Aires. Las fuerzas de seguridad provinciales fueron alertadas y se hizo un rápido despliegue, que permitió interceptar al sospechoso. El delincuente fue demorado y la bicicleta, recuperada en el procedimiento, iba a ser restituida a la víctima luego de los trámites de rigor.

Las bicicletas en la mira de los delincuentes

Tanto en esta capital como en otras ciudades de la provincia se reiteran los robos de bicicletas y desde la Policía, a partir de distintas medidas investigativas, se intenta recuperarlas. Uno de los procedimientos recientes que tuvo un resultado favorable se concretó en la ciudad de Cutral Co y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 15.

Según lo indicado por las fuerzas de seguridad, la fiscalía ordenó tres allanamientos y los agentes consiguieron incautar una bicicleta marca Totem, rodado 26, sustraída en el transcurso de la semana pasada. Debido a que la víctima había realizado la denuncia respectiva, los uniformados se pusieron en contacto y le restituyeron el vehículo.