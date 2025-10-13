Le robaron la bicicleta y en la comisaría lo mandaron a hacer la denuncia por la app Neuquén te Cuida

La mujer aseguró que los efectivos estaban viendo un partido de futbol y tuvieron a la víctima, de 15 años, más dos horas esperando sin darle respuesta.

Una mujer denunció que a su hijo de 15 años le robaron la bicicleta en la calle , en el barrio Melipal, y que cuando fue a la Comisaria a realizar la denuncia acompañado por su hermano se negaron a tomarle la denuncia y le dijeron que la hiciera por la App Neuquén Te Cuida .

Según relató Nadia, la madre del adolescente, el violento hecho ocurrió el pasado jueves, a las 18:30, en Novella y 1° de Mayo, cuando este volvía de la escuela a su casa en compañía de un amigo. "Caminaba por la vereda con un compañero y con la bici al lado, se acercaron 8 varones de entre 18 y 20 años, supone él que tenían, le pegaron una piña y le quitaron la bicicleta", contó.

Luego de cometer el robo, el grupo de jóvenes huyó del lugar con el botín . Con la ayuda de su amigo llegó a su casa, donde lo esperaba su hermano mayor de 18 años , quien al enterarse lo que había ocurrido sugirió llamar a su mamá para contarle el robo. Preocupada, la mujer les dijo que fueran a la Comisaría 21 a realizar la denuncia, ya que el tiempo era crucial y hasta podían dar con los agresores, pero la respuesta que recibieron los decepcionó.

"Yo trabajo todo el día, no estaba en mi domicilio cuando pasó, mi marido estaba en el campo, entonces mandé a mi hijo mayor a que lo acompañe a hacer la denuncia, en la Policía le pusieron evasivas, le dijeron que no, que lo denuncie en la app Neuquén Te Cuida. Entonces llamaron a mi marido, habló con un policía, el policía le puso excusas y le cortó el teléfono", dijo en Radio 7.

Ante esta llamativa situación, la mujer les dijo que se quedaran en el lugar hasta que ella pudiera salir del trabajo e ir a acompañarlos. "Mis hijos permanecieron ahí desde las 18:30 hasta las 20:20 que logré llegar yo y ahí me tuvieron que tomar la denuncia, pero si no los hubieran dejado ahí esperando, mientras estaban todos viendo el partido", contó.

Una vez que ella llegó, los efectivos accedieron a por fin tomarle la denuncia después de horas de espera.

Denuncian que el barrio "está abandonado"

Nadie contó que la situación en Melipal "es complicada", esto se debe a que hay poca presencia policial en las calles y cada vez hay más casos de inseguridad. "Esto ya parece zona abandonada, liberada a la delincuencia. El domingo pasado, a los trapitos que están en la cancha, les dijimos amablemente que no queríamos que nos laven el auto y nos rayaron todo el auto, no ves un patrullero, me di vuelta buscando un patrullero y no encontré ninguno, entonces quiero que se haga público" denunció indignada.

La mujer dijo que "lamentablemente, son cada vez más frecuentes los hechos delictivos en el barrio". "Está el narcomenudeo, la delincuencia, todo mezclado y nadie hace nada, las cosas siguen pasando y estamos abandonados", concluyó.