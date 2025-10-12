Con una tijera, sacaron corriendo a un pícaro asaltante que tenía un revólver a cebita

El insólito hecho ocurrió en Junín de los Andes, cuando la víctima advirtió que se trataba de un arma de juguete. La Policía busca identificar al delincuente.

Un delincuente quiso pasarse de vivo y, con un revólver a cebita, quiso llevarse toda la recaudación de un negocio de Junín de los Andes. Sin embargo, el joven que se encontraba atendiendo el local, advirtió que era un arma de juguete y lo enfrentó con una intimidante tijera. Atemorizado, el asaltante terminó huyendo.

El insólito atraco ocurrió ayer sábado por la noche, alrededor de las 22:30, cuando en Junín había un movimiento destacado no solo de vecinos sino también circunstanciales turistas que se encuentran aprovechando el fin de semana largo. De acuerdo a la información a la que accedió este medio, el atraco ocurrió en un local situado en calle Juan Manuel de Rosas, frente a una de las sucursales de La Coope.

En el hecho intervino personal de la Comisaría 25 de Junín de los Andes.

En el negocio se encontraba una sola persona que, de repente, fue sorprendida por un encapuchado con un pasamontañas de color oscuro. Empuñando un arma, le manifestó en forma intimidante: “Dame toda la plata”. La víctima, lejos de asustarse, tomó una tijera y buscó alejarlo.

Un violento forcejeo

Según los datos recabados por LMNeuquén, la víctima forcejeó con el asaltante que, frustrado por el incidente, prefirió alejarse a la carrera y subirse a un vehículo donde lo esperaba un cómplice.

Por fortuna, la víctima no sufrió heridas y pudo avisar a los dueños del negocio sobre lo sucedido. Luego, tomó intervención la guardia de la Comisaría 25 de Junín y se inició la investigación, que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad y la identificación de posibles testigos.

Entre otras particularidades, la víctima, de 22 años, reveló que decidió enfrentar al delincuente al darse cuenta que se trataba de un revólver a cebita y que son utilizados habitualmente por los niños en sus juegos.

La Plata: Buscan prohibir la venta de armas de juguete.

Lamentablemente, más de un asaltante, se apoya en la violencia y también la audacia para cometer atracos. En la semana que pasó, por ejemplo, un delincuente que atacaba locales comerciales en esta capital donde había una sola empleada, fue acusado y quedó preso.

El asistente letrado Luciano Vidal encabezó la acusación y destacó que el primer hecho fue el pasado 4 de septiembre cerca de las 17, cuando el delincuente ingresó a una óptica ubicada en la calle Belgrano de esta capital utilizando guantes y un barbijo. En esas circunstancias, intimidó a la empleada del lugar y, simulando tener un arma de fuego, la encerró en el baño. Posteriormente, sustrajo dos notebooks, un teléfono celular y 100 dólares en efectivo. Luego se fugó.

Atraco a un pet shop

El segundo hecho fue el 3 de octubre cuando cerca de las 9:10 de la mañana, el asaltante ingresó a un pet shop ubicado en la calle Belgrano. Allí realizó algunas consultas y en un momento amenazó a la vendedora, simuló tener un arma de fuego y la encerró en el baño. Luego, sustrajo un par de lentes, un teléfono celular, $ 400.000 en efectivo, collares, correas y pretales de mascotas.

Luego de la intervención de personal del Departamento de Delitos de la Policía de Neuquén, se inició un trabajo que se apoyó en imágenes de cámaras de seguridad. De esta forma, el delincuente fue identificado y se hizo un allanamiento en su vivienda. En el marco de la diligencia fueron secuestrados varios de los elementos robados.