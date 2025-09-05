Comerciantes atemorizados por ataques con bombas molotov

Los comerciantes están atemorizados. No creen que el objetivo haya sido un robo.

Una de las franquicias céntricas de Armando Medialunas fue blanco de un ataque con molotov que destruyó el local, en plena madrugada. No es un hecho aislado. Hace pocas semanas pasó lo mismo en la misma cuadra con Iron Pet Shop, un local de venta de comida para mascotas.

"¿Por qué están sucediendo estas cosas en Neuquén?", se preguntó Luis Navarrete, familiar de los propietarios damnificados. Porque está claro que no fue un robo. "El hecho ha sido intencional", aseguró.

Si el objetivo hubiese sido un robo, no se llevaban una planta del local. Había otros objetos de mucho valor que ni tocaron, teniendo la posibilidad de hacerlo. El mensaje parece haber sido otro, y claramente enciende una luz de alerta roja en la zona comercial de Neuquén.

ataque local medialunas

El ataque incendiario tuvo lugar este viernes, en la sucursal de la panadería que está sobre calle Linares al 480, a metros de la intersección con Avenida Mosconi (Ruta 22). Según los primeros peritajes, autores aún no identificados arrojaron una bomba Molotov -que son bidones con combustible- luego de romper el vidrio del frente del local.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana. "Es la hora de mayor impunidad", remarcó Navarrete, en declaraciones a Canal 7. Entonces, la ciudad duerme y las calles están vacías. Las posibilidades de encontrar testigos se reducen drásticamente. Pero están las cámaras de seguridad, donde la lupa de los investigadores confía encontrar alguna punta que señale el camino hacia los agresores.

Tras el estallido de la molotov en el interior del comercio, las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura del local, provocando severos daños. Si bien los bomberos lograron controlar el siniestro, las pérdidas materiales son significativas. Comerciantes lamentan mucho lo sucedido en un local que inaguraba con mucha ilusión su primer año de trabajo hace pocos meses. El impacto emocional es fuerte, y la preocupación de que pueda volver a ocurrir en otro comercio, mucho más.

ataque local medialunas incendio Gentileza Juan Curcho

"Fue intencional. No hay una explicación, no hay forma de verlo", insistió Luis Navarrete, familiar directo de los dueños. Asimismo, explicó que el ataque se dio sin fines de robo. "Se llevaron una planta y una silla, nada más. Si la intención fuera robar, había muchas cosas de valor que podrían haberse llevado. Esto fue otra cosa", aseguró.

Un patrón que enciende las alarmas

Este no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, el local contiguo —un pet shop- también fue atacado con un artefacto incendiario. Desde entonces, ese comercio permanece cerrado y con serios daños estructurales. El modus operandi fue prácticamente idéntico: ataque en horas de la madrugada, rotura de vidrios, el lanzamiento de un objeto inflamable y la huída sin robo.

“Ya es el segundo ataque en la misma cuadra ¿Por qué están pasando estas cosas en Neuquén?”, cuestionó Navarrete. La preocupación crece entre los vecinos y comerciantes del sector, ya que ambos hechos se produjeron en la misma franja horaria, con métodos similares y sin señales claras de un botín.

armando medialunas 01

Pérdidas y peritajes

Durante la mañana de este viernes, personal de Bomberos, Policía y técnicos de Camuzzi trabajaron en el lugar para controlar el riesgo y comenzar los peritajes. El interior del local de panadería quedó seriamente afectado por el humo y el fuego, con pérdidas de maquinaria, mobiliario, mercadería y toda la producción.

"La estructura se puede recuperar con esfuerzo, pero esto da una luz de alerta. No se puede naturalizar que alguien rompa un vidrio, tire combustible y prenda fuego un comercio. No podemos seguir mirando para otro lado", reclamó Navarrete.

Por ahora, las cámaras de seguridad del lugar están siendo analizadas para intentar identificar a los responsables. También se revisan registros de tránsito, ya que la zona -aunque tranquila en la madrugada- está próxima a un semáforo y suele tener cierto movimiento incluso en horarios nocturnos.

La sucursal atacada había sido inaugurada hace solo dos meses, y rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para el barrio. "Es muy reconocida, muy querida en la zona. La gente pasa compra, charla. Que pase esto no solo duele por lo material, duele por el golpe al esfuerzo de una familia que invirtió todo para salir adelante", lamentó Navarrete.

El hecho está siendo investigado como daño intencional agravado, pero los comerciantes reclaman que se aceleren las actuaciones y se refuercen las medidas de seguridad.