Grave ataque con una molotov a un local de medialunas: fuego y vidrios destrozados

Se registró un incendio en un comercio de Linares 480. Un mes atrás también prendieron fuego al local de al lado.

Este viernes a la mañana se registró un grave ataque a un local de medialunas ubicado en Linares 480. La entrada al mismo presentaba un principio de incendio y la rotura de los vidrios, así como la puerta de blindex. Los Bomberos acudieron de inmediato, extinguieron el fuego y realizaron diligencias en pos de asegurar el lugar.

El encargado de mantenimiento de la cadena de locales de medialunas, expresó al móvil de LU5 que recientemente, en un Pet Shop ubicado al lado, también sufrieron un ataque similar: " pasó lo mismo del otro lado, tiraron una garrafa o una botella y prendieron fuego ".

Lo insólito, además de la manera en que dañaron el lugar, es que no lograron ingresar, por lo que se desconoce si hubo intenciones de robo o fue un ataque premeditado con el fin de vandalizar.

ataque local medialunas incendio

Incendio intencionado en un local de medialunas

Este viernes el local violentado, Armando Medialunas, no pudo abrir sus puertas. Sin embargo, el encargado dijo que el daño no fue muy grande: "porque al no haber podido entrar no prendieron fuego atrás".

"Rompieron los vidrios y prendieron fuego en la puerta", advirtió y admitió su temor a que el episodio se repita en el complejo de comercios porque ya pasó un episodio similar en el Pet Shop un mes atrás. "Pasó acá, allá y puede pasar allá adelante", dijo señalando el mayorista.

Según detalló, los Bomberos que acudieron al local de medialunas apagaron el incendio y tomaron ciertas precauciones, cerró la llave de paso para evitar problemas, como así la térmica.

ataque local medialunas incendio

El encargado, además, indicó que todavía no revisaron las cámaras de seguridad del comercio, pero las revisarán en busca de poder identificar a los responsables, y ver si los atacantes fueron a pie o en auto.

Por su parte, el Jefe del Cuartel Central de Bomberos, Juan Molina, expresó que a la una de la madrugada recibieron un alerta y cuando arribaron al lugar constataron que el fuego se desarrollaba en el local Armando Medialunas. "El foco se desarrollaba en el interior del inmueble, se hace una apertura forzada porque estaba con seguridad, una vez adentro se hacen labores de extinción", aseguró.

Al respecto de la ubicación del foco ígneo, precisó que estaba en el ingreso del local de atención al público, sobre unas mesas y sillas que se encontraban pegadas a la vereda. "En la vidriera no se evidenciaba con signos de afectación, pero el cristal de la puerta de ingreso estaba dañada", observó.

Además, indicó que los daños se produjeron únicamente sobre el mobiliario mencionado, pero el local sufrió ahuamamiento generalizado producto de la combustión. "Por suerte no se propagó a los comercios lindantes, pegados", manifestó.

Motochorros robaron y destrozaron un comercio del centro de Neuquén

Un hecho de inseguridad sacudió a la zona centro de Neuquén a principios de agosto cuando cuatro motochorros realizaron un ataque un comercio ubicado sobre calle Alberdi 44, a pocos metros de la transitada Avenida Argentina. El robo y los destrozos tuvieron como blanco Alto Pathagón, una tienda de costosa indumentaria para nieve y surf skate, valuada en millones de pesos.

Según pudo conocer LMNeuquén, la secuencia delictiva quedó registrada por cámaras de seguridad del local, alrededor de las 2:30 de la madrugada. En contados minutos, los cuatro delincuentes tumbaron la reja del comercio. A patadas detrozaron la vidriera, con total impunidad y ante la vista de algunos automovilistas que pasaron por allí al momento del robo, tal vez sin percatarse lo que realmente estaba ocurriendo.

Una vez que lograron romper los vidrios de la fachada, los ladrones ingresaron al local y manotearon las prendas de vestir que encontraron a manos, tanto de percheros como de maniquíes en exhibición. No perdieron tiempo seleccionando la mercadería. Fueron por algunas costosas camperas, como se ve en el video, y otros accesorios a la vista. La indignación entre los comerciantes no tardó en aflorar."A metros de la Avenida Argentina, en donde siempre hay policías ¡Un local con candados y cámaras!".