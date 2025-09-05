Dolor por la muerte de la estudiante de la UNCo: los emotivos mensajes en redes sociales

Familiares, amigos y la comunidad universitaria despidieron a Yanina Zampedri por las redes sociales. Muestras de dolor y conmoción.

La comunidad de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) quedó marcada por la tragedia de la muerte de Yanina Zampedri durante la tarde del jueves. La estudiante falleció mientras cursaba en la sede del Barrio Los Tordos, ubicada en Cipolletti . Su familia, docentes y amigos expresaron su dolor y la despidieron en redes sociales.

La comunidad universitaria de la Facultad de Medicina de la UNCo fue la primera en expresar su profundo dolor ante el fallecimiento de su estudiante Yanina Zampedri. La institución declaró asueto por duelo y suspendió todas las actividades académicas y administrativas de este viernes 5 de septiembre .

“Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestra estudiante Yanina Zampedri, ocurrido en la tarde de hoy. Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este doloroso momento, expresando nuestras más sentidas condolencias” informó en un comunicado la casa de altos estudios.

La joven de 19 años cursaba el segundo año en la Facultad de Ciencias Médicas sede Tordos. Según relataron sus compañeros, Yanina estaba exponiendo un trabajo durante una clase, cuando se descompensó, comenzó a convulsionar y repentinamente dejó de respirar. De inmediato, profesores y estudiantes comenzaron a asistirla.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 16.49.13

Los docentes y estudiantes –entre ellos profesionales de la medicina de la propia casa de estudios- realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trabajos con un desfibrilador. Pese a los esfuerzos y al traslado al hospital, la joven falleció.

Maru Ríos eligió las redes sociales para despedir a Yanina: “Dios te tenga siempre en su gloria hermosa Yani. Siempre te vamos a recordar, fuiste una hermosa persona”. Otra publicación de despedida fue la de Ximena Gutiérrez Correa: “Mi bella Yani tan hermosa tan linda, un ángel realmente. Así vas a quedar guardada en mi corazón como una gran niñita que siempre buscaste lo mejor”.

joven estudiante unco 02

Franco Marquez expresó su dolor con un sentido mensaje: “Mi pedazo de cielo, cómo se sigue ahora? Te voy a amar toda la vida mi princesa, mi hermana”. Nadim Cifuentes también eligió las redes sociales para despedir a Yanina: “Q.E.P.D mi reina linda. Te recuerdo siempre con tu bella y radiante sonrisa. Me llevo los mejores recuerdos a tu lado mi Yani”.

Otras personas expresaron sus condolencias a través de mensajes de redes, como Lucía Muñoz que publicó: “Mi niña hermosa estabas, se me inunda el corazón de tristeza. Doy gracias a Dios por haberte conocido y haber podido cuidar de vos cuando eras una bebota. Allá te esperan los abuelos que te amaban como a su nieta. Mi niña vuela alto, abrazo grande Vale en tan difícil momento”.

joven estudiante unco 01

Silvia Ávila, la decana de la Facultad de Medicina (Facimed) confirmó la noticia del fallecimiento y argumentó que la convulsión de la joven pudo haber sido la causa de muerte, pero aún no está confirmado.

La decana expresó que están desvastados y que a pesar de estar acostumbrados a vivir situaciones con este nivel de complejidad, no se imaginaron que pase en un aula. Explicó que la facultad es un área cardioprotegida y que el docente que dictaba la clase ese día es un médico especialista en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos, no hubo respuesta a las maniobras de reanimación.

También expresaron sus condolencias las personas que se encontraban en la guardia y presenciaron la llegada de la joven al hospital.

“Para la mamá de Yani, no hay dolor más grande que esto. Te abrazo fuerte, madre. Ayer en la guardia lo vimos y lo sentimos. Éramos 15 personas esperando a ser atendidos y todos oramos por vos y tu hija. Abrazo” expresó Flavia Román.

joven estudiante unco 03

Dónde serán velados los restos de la estudiante

Los restos de Yanina Zampedri serán velados en Servicios Don Bosco ubicado en la calle Don Bosco 1587 de Cipolletti. La despedida será este viernes 5 desde las 11 hasta las 19 horas.

don bosco

Desde la Facultad de Ciencias Médicas expresaron su acompañamiento y cercanía en este momento de dolor para la familia de la estudiante, como también para los compañeros y docentes.