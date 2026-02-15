Últimas semanas para inscribirse en la Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos en la UNCo

La carrera de posgrado inicia en marzo de 2026, tiene cupos limitados y apunta a formar profesionales para un sector estratégico del Comahue y el país.

La Fundación Bariloche y la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue informaron que se encuentra abierta la inscripción a la segunda cohorte de la Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos (EEGRE), una propuesta académica orientada a fortalecer la formación de profesionales vinculados al sector energético . La convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de marzo de 2026 y los cupos son limitados.

La carrera, reconocida oficialmente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), propone una formación integral en economía y gestión de los sistemas energéticos, con especial énfasis en su relevancia estratégica para la región del Comahue y el desarrollo nacional. La iniciativa busca responder a la creciente demanda de perfiles técnicos y profesionales capaces de intervenir en la planificación, regulación y gestión de proyectos energéticos.

La Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos se apoya en la trayectoria de la Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental (MEPEA), creada en 1999 por la Facultad de Economía y Administración de la UNCo y la Fundación Bariloche. Este antecedente constituye uno de los principales respaldos académicos de la nueva oferta, que amplía el abanico de opciones de formación de posgrado para quienes se desempeñan o aspiran a hacerlo en un sector considerado estratégico para la región.

La EEGRE está concebida como una oportunidad formativa para profesionales que trabajan en ámbitos públicos y privados, así como para quienes participan en espacios de planificación, gestión, regulación, evaluación de proyectos o formulación de políticas energéticas. En ese sentido, la carrera ofrece herramientas conceptuales y metodológicas orientadas a fortalecer perfiles profesionales en un campo de creciente complejidad técnica, económica y ambiental.

Duración, modalidad y cupos

La carrera tiene una duración de un año y medio y comenzará el 13 de marzo de 2026. Se dictará bajo una modalidad presencial mediada por tecnología, con un esquema híbrido que combina instancias presenciales y virtuales sincrónicas.

Las personas que residan a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Neuquén deberán asistir de manera presencial, mientras que quienes vivan a mayor distancia cursarán en modalidad sincrónica a distancia, con una asistencia presencial equivalente al 25 % del total de la carrera. El cupo máximo previsto es de 40 participantes, lo que refuerza el carácter selectivo y personalizado de la propuesta.

La especialización está dirigida a profesionales universitarios con títulos de grado de al menos cuatro años en áreas de la ingeniería, ciencias económicas, administración, ciencias ambientales o disciplinas afines. Los títulos pueden haber sido otorgados por universidades nacionales o extranjeras reconocidas, lo que amplía el alcance de la convocatoria a un público regional e internacional.

El programa está pensado para quienes buscan profundizar sus conocimientos en la economía y gestión de los recursos energéticos, en un contexto de transición energética, expansión de proyectos hidrocarburíferos y desarrollo de energías renovables que atraviesa la región del Comahue.

Uno de los rasgos destacados de la EEGRE es que se trata de una carrera de especialización con opción de continuidad académica en la Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental (MEPEA). Esto permite que las y los graduados puedan profundizar su formación de posgrado y avanzar hacia un nivel superior de especialización en el área energética, consolidando trayectorias académicas y profesionales de largo plazo.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a formar recursos humanos calificados capaces de aportar al diseño de políticas públicas, la evaluación económica de proyectos energéticos, la regulación del sector y la gestión de empresas vinculadas a la producción y distribución de energía.

Inscripción y consultas

Las personas interesadas en postularse pueden realizar consultas escribiendo al correo electrónico [email protected] y completar el formulario de preinscripción disponible en línea. La inscripción estará abierta hasta el 3 de marzo de 2026, por lo que se recomienda iniciar el proceso con anticipación debido al cupo limitado de participantes.

La Especialización en Economía y Gestión de los Recursos Energéticos se presenta como una nueva herramienta de formación de posgrado para una región que concentra una parte significativa de la producción energética del país, con el objetivo de fortalecer capacidades técnicas y profesionales en un sector clave para el desarrollo económico y productivo.