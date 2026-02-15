Nuevo Acceso Norte a la ciudad de Neuquén por Ruta 7: cuatro ofertas para una obra de $16.700 millones

La Municipalidad abrió los sobres y analiza propuestas para redefinir el ingreso por Ruta 7 y avenida Raúl Alfonsín.

Se redefinirá el Acceso Norte a la ciudad de Neuquén, con una megaobra.

La Municipalidad de Neuquén abrió los sobres con las ofertas económicas de la licitación pública para ejecutar el nuevo Acceso Norte , una de las obras viales más relevantes para descomprimir el tránsito en el ingreso por Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín.

Cuatro propuestas quedaron en análisis y, si no surgen objeciones técnicas, la adjudicación podría concretarse la próxima semana.

El presupuesto oficial asciende a $16.753 millones. La oferta más baja fue la de CODAM S.A., con $16.680 millones, apenas por debajo del cálculo municipal. Le siguieron Servipet, con $17.700 millones; la UTE Omega–Arco, con $18.000 millones; y RJ Ingeniería, con $18.497 millones.

“Muy probablemente, si todo anda bien, la semana que viene ya podremos estar procediendo a la adjudicación”, anticipó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, tras el acto realizado en la sede municipal del Oeste.

Alejandro Nicola licitacion acceso norte Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén.

El proyecto contempla un reordenamiento integral del sector norte, con la construcción de un viaducto elevado en Y que ingresará por Jujuy y Diagonal 9 de Julio, con dos carriles por sentido.

Acceso Norte por Ruta 7: el puente elevado

La intervención apunta a resolver el cuello de botella que se forma especialmente para quienes llegan desde Ruta 7 y la avenida Raúl Alfonsín.

Cuando la obra esté terminada, habrá dos carriles de entrada y siete alternativas de salida, entre ellas Doctor Ramón, el rulo de conexión, una colectora hacia Jujuy y nuevas salidas elevadas.

Licitacion publica acceso norte

Uno de los ejes centrales será sostener la circulación durante los trabajos. Para eso se diseñaron accesos y salidas provisorias pavimentadas. “Dos carriles de circulación van a entrar por Jujuy y una salida directa por Salta, también de dos carriles”, explicó Nicola.

El funcionario recordó que el rediseño del Acceso Norte forma parte de un plan que comenzó al inicio de la gestión del intendente Mariano Gaido, cuando se finalizaba el puente frente al Alto Comahue Shopping que eliminó la antigua rotonda, uno de los principales focos de congestión.

Desde entonces, el municipio avanzó en el reordenamiento vial del sector, consolidó el Parque de la Confluencia —que integra la Plaza de la Mujer y el Espacio de la Diversidad— y reconvirtió el área de la ex rotonda Della Valentina (Pirkas) en un estacionamiento subterráneo con un polo gastronómico en ejecución.

Puente elevado

Sin embargo, el crecimiento sostenido del tránsito volvió a tensionar el ingreso norte, lo que llevó a proyectar esta nueva etapa: un viaducto elevado que conectará Jujuy con 9 de Julio y la transformación de la calle Salta, que pasará a ser solo de salida para ordenar el flujo y evitar cruces conflictivos.

Una tercera trocha en la Ruta 7: cómo es la obra

“Esto nos abre la puerta a la tercera trocha que vamos a construir en la avenida Raúl Alfonsín o Ruta 7”, agregó el secretario.

El pliego fija un plazo de ejecución de un año, aunque desde el municipio adelantaron que buscarán acortarlo para acelerar la puesta en marcha de una obra considerada estratégica para el crecimiento urbano de la capital neuquina.