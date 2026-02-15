Neuquén trabaja para contener la expansión del visón americano

Se desarrollan estudios de esta especie exótica que habita en distintas regiones. El visón representa una amenaza concreta a la ecología y a la biodiversidad.

El Grupo de Ecología Terrestre, integrado por la dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN) e investigadores del Inibioma, Conicet - UNCo, lleva adelante estudios en la provincia para conocer la distribución del visón americano, evaluar su impacto y analizar su estado sanitario.

La presencia de este animal representa una amenaza concreta para la biodiversidad. Se trata de un depredador generalista que afecta principalmente a aves acuáticas, peces y pequeños mamíferos nativos.

En particular, pone en riesgo a especies de alto valor de conservación, como el pato de los torrentes, además de competir por el hábitat con mamíferos semiacuáticos nativos como el huillín y el coipo. En zonas donde el visón se establece, se han observado disminuciones en la abundancia y diversidad de fauna nativa.

Además, el visón genera problemas en sistemas productivos y actividades económicas locales. Puede causar pérdidas en la piscicultura, afectar la cría de aves de corral y perjudicar actividades vinculadas al turismo de naturaleza, como la observación de aves y la pesca recreativa.

Otro aspecto relevante es su potencial rol sanitario. Puede actuar como reservorio o transmisor de distintos patógenos que afectan a la fauna silvestre, a los animales domésticos e incluso a las personas. Por este motivo, su expansión no solo es un problema de conservación, sino también una cuestión de salud pública y ambiental.

Visón 2

Presencia del visón en Meuquén

El visón americano (Neogale vison) es una especie exótica introducida, originaria de América del Norte, llegó a la Argentina a mediados del siglo XX con fines peleteros. Tras el cierre de los criaderos, muchos ejemplares escaparon o fueron liberados, dando origen a poblaciones silvestres que hoy se encuentran en plena expansión en la Patagonia. En la provincia del Neuquén, su presencia se ha incrementado de manera sostenida en las últimas décadas.

Actualmente, el visón se distribuye en distintas regiones, con registros en toda la zona sur hasta Moquehue, y más recientemente en la cuenca media del río Limay. Se expande a través de los cuerpos de agua, especialmente ríos y arroyos.

Existen estimaciones de que ingresó a la provincia desde el sur en la década de 1990. También se ha detectado un foco aislado en el norte neuquino.

Protección de la biodiversidad

Sigue expandiéndose y su control es una herramienta necesaria para minimizar los daños sobre la biodiversidad, reducir riesgos sanitarios y proteger los sistemas productivos. La detección temprana y el trabajo coordinado entre instituciones y la comunidad son fundamentales para enfrentar este desafío y cuidar los ecosistemas neuquinos.

Cabe mencionar que los trabajos del Grupo de Ecología Terrestre se realizan de manera articulada con guardafaunas, Áreas Naturales Protegidas, comunidades y otras instituciones.