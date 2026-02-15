La Península se consolida como inversión estratégica a una hora de Vaca Muerta y Neuquén capital

Con más de mil lotes entre vendidos y disponibles, el desarrollo inmobiliario del Marí Menuco presenta una alternativa residencial y de inversión.

La Península avanza como el desarrollo inmobiliario más consolidado del margen sur del Lago Mari Menuco , con una propuesta multipropósito que combina naturaleza, infraestructura y seguridad jurídica en una ubicación estratégica, apenas a una hora de Vaca Muerta y de Neuquén capital.

El proyecto se apoya en un concepto clave para el mercado actual: consolidación. Con más de 1.000 lotes, entre vendidos y disponibles , superficies que van desde los 700 a los 1.500 m2 y un crecimiento sostenido de viviendas construidas , La Península dejó de ser una promesa para convertirse en un desarrollo en funcionamiento real.

Uno de los diferenciales más valorados es que todos los lotes se encuentran aptos para escritura inmediata , lo que permite el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio en forma directa, sin plazos de espera ni instancias intermedias, un punto central para quienes buscan previsibilidad legal y rapidez en la inversión.

La ubicación es otro de los ejes que explican su atractivo. La cercanía con Vaca Muerta posiciona a La Península como una alternativa residencial y de inversión para quienes trabajan en el corazón energético del país, pero buscan un entorno natural, consolidado y con proyección de valorización.

La Península- Lago Mari Menuco-3

En ese marco, el desarrollo privilegia especialmente sus 8 kilómetros de costa sobre el lago, con vistas abiertas al espejo de agua y un trazado que aprovecha la geografía para garantizar paisajes amplios y contacto directo con la naturaleza.

Actualmente, ya se han construido más de 110 casas, lo que da cuenta de un proceso de ocupación sostenido. A esto se suma la forestación de más de 200 hectáreas con olivos, viñedos, álamos y almendros, que refuerzan la identidad paisajística y ambiental del proyecto.

La Península- Lago Mari Menuco-2

Otro punto que muchos aún desconocen es el acceso por el denominado camino del Perilago. Se trata de un camino consolidado que bordea el lago en una extensa recta, ofreciendo un recorrido escénico que conecta distintos sectores y permite llegar al desarrollo disfrutando de vistas privilegiadas.

Este acceso se transformó en un valor agregado para residentes y visitantes, ya que no solo cumple una función vial sino que integra el paisaje como parte de la experiencia de llegada a La Península, reforzando su perfil recreativo y residencial.

En línea con esta idea de experiencia integral, el desarrollo incorporó un espacio gastronómico pensado para articular cafetería, comidas, tragos y mercado, con vistas directas al lago y áreas al aire libre.

La Península- Lago Mari Menuco-4

La propuesta funciona bajo el formato Coffee & Market Express, con una oferta ágil orientada tanto a quienes pasan el día en la costa como a residentes y visitantes que buscan una alternativa gastronómica distinta en la región.

Con planes de expansión, nuevas viviendas y fortalecimiento de la infraestructura, La Península se afirma como una inversión estratégica que articula naturaleza, cercanía con Vaca Muerta y seguridad jurídica, en un contexto donde los desarrollos consolidados ganan protagonismo dentro del mercado inmobiliario neuquino.

Para quienes deseen obtener más información sobre el desarrollo, conocer disponibilidad de lotes o avanzar en consultas comerciales, La Península cuenta con canales de contacto directos a través de su sitio web oficial www.lapeninsula.com.ar y su cuenta de Instagram @lapeninsulanqn, donde se difunden novedades, avances del proyecto y propuestas vinculadas al emprendimiento.