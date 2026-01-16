Lago Mari Menuco: la nueva propuesta gastronómica de La Península que atrae al turismo

El parador ofrece una experiencia de cafetería y mercado a orillas del agua. Es un punto de encuentro ideal para disfrutar el verano en el norte neuquino.

El lago Mari Menuco se consolida como uno de los destinos preferidos para el miniturismo en la región, y ahora suma un nuevo atractivo que combina sabor y relax.

Se trata de La Península Coffee & Market -Express -, un espacio diseñado para integrar la gastronomía con un entorno natural privilegiado, ofreciendo servicios tanto a residentes como a quienes eligen la costa para pasar el día.

Ubicado dentro del consolidado desarrollo multipropósito La Península, este polo gastronómico fue concebido para brindar una experiencia integral. La propuesta articula una cafetería de especialidad, platos ágiles, tragos de autor y un mercado, todo con vistas directas al espejo de agua y amplias áreas al aire libre para aprovechar el clima estival.

Parador La Peninsula Mari Menuco (2)

Disfrutar el verano en el Lago Mari Menuco

La iniciativa funciona bajo la modalidad Coffee & Market Express, un formato dinámico pensado para las necesidades de la costa. El local abre sus puertas de jueves a domingos, en el horario de 11:30 a 21:30. Este cronograma permite a los visitantes acompañar toda la jornada, desde un almuerzo liviano hasta contemplar el atardecer con un cóctel en mano.

Además de la oferta culinaria, el espacio se transforma en un centro recreativo durante los fines de semana. Se suman actividades vinculadas al lago, como la práctica de SUP y kayak. Los visitantes tienen la opción de llevar su propia tabla o embarcación, aprovechando los sectores de muelle y deck que facilitan el acceso al agua y la permanencia en el lugar.

Parador La Peninsula Mari Menuco (3)

El entorno de La Península es un diferencial clave en el corredor turístico. Este desarrollo cuenta con más de ocho kilómetros de costa y una infraestructura que ya incluye más de 120 viviendas construidas. El paisaje se completa con la forestación de 200 hectáreas donde conviven olivos, viñedos, álamos y almendros, otorgando una identidad propia al proyecto inmobiliario.

La ubicación estratégica es otro de los puntos fuertes que destacan desde la organización. El complejo se encuentra a solo 70 kilómetros de la ciudad de Neuquén y a una hora de Añelo, el corazón operativo de Vaca Muerta. Esta cercanía lo convierte en una alternativa de esparcimiento muy buscada por trabajadores de la industria energética y familias que buscan escapar del ruido urbano.

Parador La Peninsula Mari Menuco (6)

Con una propuesta que equilibra naturaleza y servicios, La Península Coffee & Market busca consolidarse como la referencia social del lago. El objetivo es ofrecer un lugar de encuentro donde la experiencia no se limite al consumo, sino al disfrute pleno del paisaje neuquino y el crecimiento del turismo de cercanía.