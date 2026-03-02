Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp: las 4 señales

La aplicación de mensajería de Meta permite detectar algunas señales que pueden ser indicios de un ciberataque.

Cómo saber si alguien entró a tu cuenta de WhatsApp: con estas 4 señales se pueden evitar los hackeos

En tiempos donde las estafas virtuales están a la orden del día, proteger nuestra cuenta de WhatsApp resulta clave . Actualmente, existen diversas técnicas a las que los ciberdelincuentes recurren para tomar el control de los datos y la información que se almacena en la aplicación de mensajería. Pero también hay distintas señales que nos pueden alertar sobre este peligro.

WhatsApp no tiene alertas que le adviertan a una persona que su cuenta está siendo accedida por otro. Sin embargo, la aplicación propiedad de Meta permite revisar de manera constante qué dispositivos están vinculados a nuestra cuenta . Y gracias a ellos, se puede identificar posibles hackeos.

El servicio de mensajería más usado del mundo, con más de 3.000 millones de usuarios activos mensualmente, permite detectar algunas señales que pueden ser indicios de un ciberataque . Algunas de ellas son:

Si se detectan dispositivos desconocidos vinculados a la cuenta personal . Esto se puede revisar accediendo a “Ajustes” y “Dispositivos vinculados”. Allí, aparecerá una lista de los dispositivos (celulares, computadoras, tablets, etc) que tienen acceso a la cuenta de WhatsApp. A los que no se pueda identificar, se recomienda eliminar.

. Esto se puede revisar accediendo a “Ajustes” y “Dispositivos vinculados”. Allí, aparecerá una lista de los dispositivos (celulares, computadoras, tablets, etc) que tienen acceso a la cuenta de WhatsApp. A los que no se pueda identificar, se recomienda eliminar. Si aparecen mensajes extraños o llamadas que el usuario dueño de la cuenta no realizó.

o llamadas que el usuario dueño de la cuenta no realizó. Si se reciben códigos de verificación sin haber hecho ninguna acción que lo requieran.

sin haber hecho ninguna acción que lo requieran. Si el perfil sufrió modificaciones, como cambios en la información, la foto de perfil, los estados, etc.

WhatsApp estafadores.png Los ciberdelincuentes tienen diversas técnicas para ingresar a las cuentas personales de WhatsApp.

Cómo proteger la cuenta de WhatsApp de un posible hackeo

Una de las principales medidas a tomar para proteger la cuenta de WhatsApp es mantener actualizada la aplicación para que cuente con todas las medidas de seguridad necesarias. También es clave omitir los mensajes y llamadas sospechosas, y cerrar la sesión cada vez que se abra en un dispositivo ajeno, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la computadora de un amigo.

Otra importante medida de seguridad es revisar constantemente los dispositivos en los que la sesión se encuentra activa. Para evitarlo, se puede activar la verificación de dos pasos. Para hacerlo, hay que dirigirse a “Ajustes”, entrar a “Cuenta”, presionar “Verificación en dos pasos” y dirigirse a “Activar o configurar PIN”. Luego, ingresar un PIN de seis dígitos, confirmarlo y proporcionar un correo electrónico. Inmediatamente, llegará al mail un código de verificación de seis dígitos que envió WhatsApp. Para finalizar, solo se debe tocar donde dice “Verificar”.

hackeo estafas whatsapp Es importante revisar periódicamente qué dispositivos están vinculados a nuestra cuenta de WhatsApp.

Cuáles son las técnicas más comunes de hackeo

De acuerdo a la plataforma integral de ciberseguridad Keepnet, los mecanismos más usados por los ciberdelincuentes para ingresar a las cuentas de WhatsApp son los siguientes:

Phishing de códigos QR (Quishing): se engaña a los usuarios para que visiten sitios web infectados y, al hacerlo, obtengan el acceso a su cuenta.

se engaña a los usuarios para que visiten sitios web infectados y, al hacerlo, obtengan el acceso a su cuenta. Intercambio de SIM: se hacen pasar por personas comunes para convencer a los proveedores de telecomunicaciones de que emitan una nueva tarjeta SIM; posteriormente, usurpan las cuentas de WhatsApp.

se hacen pasar por personas comunes para convencer a los proveedores de telecomunicaciones de que emitan una nueva tarjeta SIM; posteriormente, usurpan las cuentas de WhatsApp. Secuestro de sesión: al utilizar redes WiFi públicas y no cifradas, incrementa el riesgo de que los hackers intercepten WhatsApp para acceder a las cuentas.

al utilizar redes WiFi públicas y no cifradas, incrementa el riesgo de que los hackers intercepten WhatsApp para acceder a las cuentas. Keylogging : al utilizar este software espía, los ciberdelincuentes capturan información confidencial de los usuarios, como datos bancarios y personales.

: al utilizar este software espía, los ciberdelincuentes capturan información confidencial de los usuarios, como datos bancarios y personales. Infecciones de spyware: el spyware, a menudo oculto en aplicaciones aparentemente inofensivas o que se hacen pasar por WhatsApp, puede robar los contactos, chats e incluso tomar el control de la cámara y del micrófono.

Abrir WhatsApp Web en el teléfono celular de otra persona 1200x678.png WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo, con 3.000 millones de usuarios activos.

Qué modelos de celulares se quedarán sin WhatsApp en 2026

Como ocurre periódicamente, WhatsApp dejará de funcionar en determinados modelos de celulares antiguos a partir de este año. La empresa de Mark Zuckerberg confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente ya no estará disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas.

En general, estos celulares son modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes. La decisión de Meta se debe a que estos teléfonos móviles ya no cumplen con determinados requisitos de sistema y de seguridad para el correcto funcionamiento del servicio, respondiendo al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar un óptimo rendimiento de la app.

A continuación, la lista completa:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei