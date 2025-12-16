Estos son los teléfonos que se quedan sin WhatsApp en 2026: no cumplen con determinados requisitos

El servicio de mensajería de Meta dejará de funcionar en modelos de celulares de marcas reconocidos. Cuáles son.

Estos son los teléfonos que se quedan sin WhatsApp en 2026

Como ocurre periódicamente, WhatsApp dejará de funcionar en determinados modelos de celulares antiguos a partir del 2026 . Meta , la compañía dueña de la aplicación de mensajería más usada del mundo, actualizó la lista de smartphones que, desde el próximo año, ya no serán compatibles con este servicio , algo que afectará a millones de usuarios en todo el planeta.

La empresa de Mark Zuckerberg confirmó que la aplicación se verá afectada o directamente ya no estará disponible en dispositivos con Android 5.0 o anterior y en iPhones que utilicen iOS 15.1 o versiones previas . En general, estos celulares son modelos lanzados hace más de una década y que ya no reciben actualizaciones de la aplicación ni soporte por parte de los fabricantes.

La decisión de Meta se debe a que estos teléfonos móviles ya no cumplen con determinados requisitos de sistema y de seguridad para el correcto funcionamiento del servicio, respondiendo al avance de la tecnología, la necesidad de proteger los datos y asegurar un óptimo rendimiento de la app. Además, al eliminar el soporte a aparatos más anticuados, que suele ser una cantidad muy reducida, la compañía se enfoca en dar un mejor servicio y más herramientas a los usuarios nuevos y con tecnología avanzada acorde a las últimas innovaciones.

Facebook podría darle un duro golpe a Apple y eliminar WhatsApp de iPhone WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo, con 3 mil millones de usuarios mensuales activos.

Cuáles son los modelos de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Entre los smartphones que ya no contarán con el servicio de mensajería a partir del 2026 se encuentran modelos de empresas reconocidas, como Apple, Samsung, Motora y Sony, entre otras. A continuación, la lista completa:

Apple

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Samsung

Samsung Galaxy Core

Galaxy J2

LG

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Motorola

Moto G (1.ª generación)

Moto E (1.ª generación)

Sony

Xperia Z3

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate

Ascend G740

Ascend D2

WhatsApp app.png Los modelos afectados son celulares que, en general, tienen más de diez años de antigüedad.

Qué puede pasar si mi celular se encuentra en la lista

Si tu smartphone se encuentra en esta lista, Meta enviará un mensaje oficial por parte de WhatsApp en donde recordará varias veces que se debe actualizar tu sistema operativo para seguir disfrutando de las herramientas que ofrece esta aplicación. Si no se hace, el servicio podría comenzar a sufrir los siguientes inconvenientes:

Ya no tendrán acceso a las nuevas funciones y herramientas que lance la aplicación.

Podrían aparecer fallos de seguridad y errores de funcionamiento.

En algunos casos puntuales, directamente perderán el acceso a la app.

Ante la posibilidad de este último punto, se aconseja realizar copias de seguridad ante el riesgo de perder conversaciones y datos de importancia para cada persona. Este proceso ayudará a conservar información de relevancia para tenerla disponible cuando se pase a un dispositivo más moderno.

WhatsApp mensajes app.png Los celulares que se quedan sin WhatsApp es porque ya no cumplen con determinados requisitos de sistema y de seguridad.

Cómo saber si mi celular seguirá siendo compatible con WhatsApp en 2026

Existe un mecanismo para que cada usuario pueda chequear si el modelo de smartphone seguirá siendo compatible con la aplicación de mensajería. Solo hay que seguir estos pasos:

En Android: ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes.

ir a "Configuración" > "Acerca del teléfono" > "Información del software" y ver la versión del sistema operativo. Tiene que ser Android 5.0 o superior para no tener inconvenientes. En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, se recomienda chequear si es posible actualizarlo. De no lograrse, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.