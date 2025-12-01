Filtraron el precio del iPhone plegable: cuándo lo lanzaría Apple y cuánto saldría

Aquí te contamos en detalle todo lo que tenés que saber sobre el flamante iPhone plegable . Según trascendió, este sería el precio y la fecha en qué Apple lo lanzaría al mercado.

De acuerdo al sitio especializado Apple Insider, Apple ha logrado resolver uno de los mayores problemas de los dispositivos plegables y el iPhone Fold incluirá una pantalla flexible tipo libro como parte de su diseño. En este artículo, te contamos en detalle todo lo que tenés que saber sobre el flamante iPhone plegable : ¿cuál sería su precio ? ¿Cuándo lo lanzaría Apple al mercado?

Según la fuente mencionada más arriba, los smartphones plegables existentes en el mercado presentan un problema: una sección de la pantalla que se flexiona con frecuencia desarrolla una arruga visible, lo que puede provocar grietas y, finalmente, romper la pantalla por completo. Solucionar el problema de las arrugas fue un desafío clave para Apple, puesto que de ese modo prolongará la vida útil del iPhone Fold .

El iPhone plegable tendría un precio estimado de 2.399 dólares. Apple lo lanzaría al mercado a fines de 2026, junto con la serie iPhone 18.

El precio que orilla los 2.400 dólares surge de un informe de Fubon Research, difundido por 9to5Mac. ¿Por qué sería tan caro? Los especialistas sostienen que ello se debería a la combinación de distintos factores técnicos y económicos: costos de producción más altos, un panel flexible de última generación, bisagras reforzadas y un margen de beneficio acorde a la política histórica de Apple.

Si finalmente se confirma este precio, el valor del iPhone plegable superaría al Samsung Galaxy Z Fold 7 —referente en ese segmento—, que hoy se comercializa por US$ 1.999, y al iPhone 17 Pro Max de la misma Apple, que en su configuración máxima de 2TB alcanza los US$ 1.999.

Según se supo, para el diseño del iPhone Fold plegable Apple se inclinaría por un formato tipo tablet, muy parecido al Galaxy Z Fold. Se trataría de un dispositivo que al desplegarse ofrece una experiencia de “book”, y se pliega para adoptar la forma de un smartphone convencional. Además, trascendió que las pantallas presentarían estas dimensiones:

7,75 pulgadas en modo tablet.

5,49 pulgadas en la pantalla externa cuando está cerrado.

Cabe reseñar que, en 2007, Apple Inc. lanzó el primer modelo de iPhone en Estados Unidos. Por entonces, la reconocida revista Time lo definió como el “invento del año”. Dieciocho años más tarde, Apple presentó el iPhone 17 Pro. Es oportuno reseñar que, en la actualidad, existen más de 40 modelos de iPhone. Entre ellos, pueden mencionarse al 13 Pro, 13 Pro Max, SE 3ª generación, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max, 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e.

