Quién es Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad que reemplazará a Patricia Bullrich

Patricia Bullrich ya presentó su renuncia al cargo para asumir como senadora. Otra mujer la reemplazará en el Gabinete.

En horas del mediodía de este lunes, se llevó a cano una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quién realizó un balance sobre los últimos anuncios del Gobierno, como así también confirmó quién reemplazará a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, cargo al que renunció para asumir como senadora nacional.

Adorni confirmó que Aerolíneas Argentinas incorpora 18 nuevos aviones a su flota utilizando exclusivamente fondos propios sin recurrir a los bolsillos de los contribuyentes esto es posible al proceso de racionalización que implementó el Gobierno y que incluyó la baja del 18% de la planta de personal, cancelación de rutas deficitarias. Paso de ser deficitaria a una empresa con superávit. "Es un hito en la historia de la compañía. Será el primero en 16 años que no recibe fondos del estado. esto es un paso en el camino a su irremediable privatización", dijo.

Otro punto que destacó es la realización de obras en 13 aeropuertos con una inversión de 500 millones de dólares, en : Aeroparque, Río Grande, Río Gallegos, Ezeiza, Formosa, San Rafael, Salta, Iguazú, Resistencia, Tucumán, Córdoba, Bariloche y Mendoza.

Confirmaron quién será la nueva ministra de Seguridad

Por otro lado, el funcionario se refirió al alejamiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, para asumir su banca como senadora nacional. Y confirmó que Alejandra Monteoliva encabezará desde mañana (martes 2 de diciembre) el área. "No es ni más ni menos que la continuidad de la doctrina Bullrich", afirmó.

Y señaló que durante estos dos años de la gestión de Bullrich, Monteoliva se desempeñó como secretaria de Seguridad: "Es la segunda persona de mayor importancia dentro del Ministerio", destacó.

Alejandra Monteoliva es oriunda de la provincia de Córdoba. Se recibió de politóloga en la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes de Colombia.

En 2013 se desempeñó como ministra de Seguridad de su provincia y, más tarde, en 2020, trabajó como asesora en políticas de seguridad para el municipio de Vicente López. En junio de 2024 se incorporó al Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich.

En el 2015 durante la presidencia de Mauricio Macri, la nueva ministra de Seguridad se incorporó al equipo de Patricia Bullrich como directora de Gestión de Información Criminal, un área estratégica para la elaboración de diagnósticos y políticas sobre delito organizado.

Del motín policial al ministerio de Seguridad

El nombre de Monteoliva comenzó a resonar fuertemente durante el motín policial de 2013, un episodio que terminó con saqueos, graves desbordes y su posterior renuncia.

En 2013, José Manuel de la Sota la designó ministra de Seguridad en reemplazo del ministro Alejo Paredes, colocándola en uno de los cargos más sensibles del gabinete. Apenas dos meses después, la Policía de Córdoba se acuarteló, dejó las calles liberadas y se desataron saqueos y una ola de violencia que paralizó la provincia.

La falta de intervención de Gendarmería -que no fue autorizada por el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner- agravó la situación. La noche del 3 de diciembre quedó marcada como una de las crisis de seguridad más graves de la provincia. Monteoliva terminó renunciando tras el restablecimiento del orden.

