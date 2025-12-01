Patricia Bullrich presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad

La senadora electa Patricia Bullrich presentó su renuncia al cargo de ministra de Seguridad Nacional a través de una publicación en redes sociales el domingo, donde difundió además la carta formal remitida al presidente Javier Milei, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En su mensaje en redes, Bullrich escribió: “Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”.

En la carta fechada con efectividad al 1° de diciembre de 2025, Bullrich señaló: “Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025”.

Monteoliva y bullrich

Recordó que recibió “el mandato claro” de “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”, y agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó.

Bullrich confirmó que el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, donde aseguró que continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional.

Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país.



Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país. pic.twitter.com/hxsSPL7STb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 30, 2025

Quién reemplazará a Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad

La funcionaria deseó “el mayor de los éxitos” a la futura ministra, Alejandra Monteoliva, a quien describió como alguien “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país”, destacando su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad. La carta concluyó con un agradecimiento final al Presidente y un saludo formal.

"Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia", celebró Bullrich días atrás, al momento de revelar que Monteoliva la reemplazaría. La ahora ex ministra agregó: "Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad".

alejandra monteoliva

Alejandra Monteoliva es oriunda de la provincia de Córdoba. Se recibió de politóloga en la Universidad Católica de Córdoba y magíster en Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes de Colombia.

En 2013 se desempeñó como ministra de Seguridad de su provincia y, más tarde, en 2020, trabajó como asesora en políticas de seguridad para el municipio de Vicente López. En junio de 2024 se incorporó al Ministerio de Seguridad encabezado por Bullrich.

En paralelo, el Gobierno confirmó que la asunción del nuevo ministro de Defensa, Carlos Presti, se concretará días después del 10 de diciembre. El actual titular del área, Luis Petri, permanecerá en el cargo hasta el límite de la fecha en que asumirá como diputado nacional por Mendoza. Según trascendió, Petri busca garantizar una transición ordenada, lo que demoró la oficialización de su reemplazo.