Reforma laboral: Patricia Bullrich admitió que habrá cambios en las licencias por enfermedad

La senadora oficialista se refirió a la polémica normativa y reconoció que hubo una falla en el apartado del proyecto de reforma laboral. "Lo vamos a corregir", aseguró.

Patricia Bullrich insistió en que hubo un error en el texto de la reforma laboral y que será modificado

La senadora por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , admitió otra vez que la gestión gubernamental cometió una equivocación en el diseño de las modificaciones en el régimen de licencias por enfermedad, que estipula la reforma laboral .

"Tuvimos un error", reconoció Bullrich al ser consultada sobre el impacto de la normativa que generó fuertes críticas en diversos sectores. La senadora explicó que la intención inicial era optimizar el control de las ausencias, pero aceptó que la redacción no fue el adecuado para los objetivos propuestos por el Ejecutivo. "El error no fue haber aclarador las enfermedades severas", puntualizó.

La representante del oficialismo en el Senado explicó que la autocrítica es parte del proceso de gestión y que, tras detectar las fallas en la implementación, el Gobierno ya trabaja en una revisión . "Te puede pasar esto en 210 artículos, porque tomamos la estructura de la vieja ley que no distingue un esguince y un cáncer", indicó.

Embed - Patricia Bullrich: "Tuvimos un error y lo reconozco"

Según sus palabras, el objetivo es evitar que la normativa perjudique a quienes realmente necesitan el beneficio por razones de salud justificadas. Y agregó. "No empañamos la ley, nos hacemos cargo de que lo que introdujimos en el debate. Lo vamos a corregir de inmediato", afirmó Bullrich en una entrevista brindada al canal de noticias TN.

Pese al reconocimiento de la falla, la senadora nacional defendió la necesidad de auditar los procesos estatales y privados. Según su visión, el error residió en la operatividad del sistema y no en la intención de transparencia. "El foco debe ser combatir el fraude, pero esta vez la herramienta tuvo falencias técnicas", señaló.

Patricia Bullrich TN 1

La ministra no brindó detalles técnicos específicos sobre cómo quedará la nueva redacción, pero aseguró que el equipo legal y administrativo está trabajando para avanzar las modificaciones a la brevedad, por lo que no descartan que el proyecto regrese al Senado.

El proyecto ya llegó a la Cámara de Diputados, donde la intención es convocar a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y de Hacienda, para este miércoles, y luego llamar a sesión el jueves al mediodía. Al igual que la semana pasada , el oficialismo cuenta con los avales necesarios para aprobar la norma en general.

El paro de la CGT contra la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió este lunes la realización de un nuevo paro general de actividades. La medida de fuerza, que tendrá una duración de 24 horas, se llevará a cabo el mismo día en que en la Cámara de Diputados de la Nación inicie el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

A diferencia de otras convocatorias, la central obrera definió que la protesta se realice sin movilización a las calles. La decisión fue tomada tras una reunión de la mesa chica de la entidad, donde se analizó el impacto de las modificaciones normativas que propone el Poder Ejecutivo en el ámbito del trabajo.

cgt marcha nacional

A la medida se sumarán los gremios como UTA y La Fraternidad, por lo que no habría transporte público en esa jornada.