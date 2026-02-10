Patricia Bullrich confirmó que hay consenso para aprobar la reforma laboral en el Senado

Este acuerdo se logró luego de una reunión de varias horas con sus pares dialoguistas. La reunión cumbre seguirá para cerrar algunos puntos.

La senadora libertaria y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich mantuvo una reunión con legisladores dialoguistas para lograr "un acuerdo muy sólido" respecto a la versión final de la reforma laboral . De esta forma, el oficialismo se asegura que estén los votos necesarios en la votación en particular.

"Tenemos una buena cantidad de votos (para la aprobación del proyecto)", sostuvo ante la prensa la ex funcionaria en las últimas horas.

En el oficialismo dan por descontada la aprobación en general del proyecto, pero admiten que el verdadero desafío está en sostener cada artículo. A raíz de esto, este martes por la mañana se seguirá la discusión y, a partir de las 14 horas, irán a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión extraordinaria del miércoles.

“Llegamos a un acuerdo muy sólido. Lo que se hizo fue una construcción colectiva. Hay una cantidad de artículos, alrededor de 30, que se van a modificar. Así que es una ley que tiene el aporte de muchos bloques y de muchas provincias”, indicó Bullrich en diálogo con TNa la salida de la reunión.

Embed "Se van a modificar alrededor de 30 artículos"



Patricia Bullrich aseguró que el dictamen de la Reforma Laboral está consensuado con 30 cambios.#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/kS96kWvVkn — InfoGremiales (@InfoGremiales) February 10, 2026

Cuándo será la próxima sesión donde se tratará la reforma laboral

La ex ministra reveló que este diálogo permitió encontrar mejores formas de expresar los puntos de la ley. Según Bullrich, el objetivo central es proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, brindar seguridad jurídica a las empresas para que puedan crecer. Esta visión reformista busca 'modernizar las reglas del mercado laboral argentino'.

De esta forma, los legisladores se preparan para la sesión donde se tratará la iniciativa este miércoles a partir de las 11 horas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2021025425237938229?s=20&partner=&hide_thread=false Hicimos una construcción colectiva con todos los senadores.



Tenemos una buena cantidad de votos para la Modernización Laboral.



El miércoles sesionamos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 10, 2026

En esta reunión -de más de 3 horas- estuvieron presentes los titulares de la UCR, el PRO y Provincias Unidas, Eduardo Vischi (Corrientes), Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente; y terminales de gobernadores como Flavia Royón (Salta) y Carlos Arce (Misiones).

Otros de los presentes fueron Edith Terenzi y Beatriz Ávila, alineadas con los mandatarios locales Ignacio Torres (Chubut) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Alguien que volvió a ausentarse fue la santacruceña Natalia Gadano y la neuquina Julieta Corroza no se hizo presente.

"La ley se va a aprobar"

El senador radical Eduardo Vischi confirmó que "el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar completo la ley en general". De igual manera, reconoció que puede haber "algunos puntos específicos que muchas veces algunos senadores tienen que ver con algunas vinculaciones que tienen en sus provincias, que puede ser que hagan alguna observación (en particular), pero el bloque va a acompañar el proyecto de ley".

bullrich vischi

"El tema de Ganancias es un tema que está generando algunos inconvenientes para poder entendernos y si podemos lograrlo podemos tratar de buscar la forma de que no esté o que podamos morigerarlo", apuntó como alternativas.

En ese sentido, propuso "que es mucho más práctico que el Gobierno y las provincias puedan volver a trabajar en un nuevo pacto fiscal, donde se puedan poner de acuerdo en cuáles son las responsabilidades que cada uno tiene".

"La ley se va a aprobar y vamos a tratar de sacar la mejor versión posible", finalizó.